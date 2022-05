Windkraftanlagen in Großgöttfritz

In Zeiten von Krieg, Klimakrise und Energiekrise muss man von Ihnen so einen Artikel lesen. Dieses leidliche Thema, zusammengefasst in dem Satz: „Erneuerbare Energie ja, aber bitte nicht vor meiner Haustüre“ ist doch wirklich nicht mehr zeitgerecht! Mittlerweile sollte jedem klar sein, dass wir alle unseren Beitrag leisten können und müssen! Und Windräder in Sichtweite sind keine Einschränkung unserer Lebensqualität! Ich wohne in der nächstgelegenen Ortschaft des Windrades WEA 1 und kann weder von Lärmbelästigung, Schattenwurf, Surren oder Beeinträchtigungen durch die blinkenden Positionslichter berichten. Da übt der Verkehr auf der B36 weit mehr Lärmbelästigung aus, und dass, obwohl diese weiter entfernt ist!

Wenn man die Berichterstattung Ihrer Zeitung über die Windräder verfolgt, möchte man meinen, alle Anrainer sind vollends gegen den Windpark. Dem möchte ich dagegenhalten, dass bei der Windparkwanderung im Oktober überwältigendes Interesse der Gemeindebürger Grafenschlags und auch darüber hinaus bestand. Weiters ist jeden Sonntag nachmittag – bei schönem Wetter – der Wald rund um den Windpark bevölkert wie noch nie. Und bisher ist mir niemand begegnet, der gegen den Windpark wäre; ganz im Gegenteil – jede Person, mit der ich über die stehenden Windräder WEA 3 und 4 gesprochen habe – versteht nicht, warum diese tagsüber abgedreht sein müssen.

Nun, wie dem auch sei, es wurde ein Kompromiss gefunden, den Schwarzstorch – der bisher noch nicht seinen Horst bezogen hat – zu schützen. Ersatzhorste sind bereitgestellt und Naturschutzflächen revitalisiert. Was wollen diese sogenannten Naturschützer mehr?

Ich persönlich freue mich auf den Tag, an dem wieder alle 4 Windräder Energie liefern und hoffe auf weniger einseitige Berichterstattung Ihrerseits.

Leserbrief von Bettina Weber

Zum Artikel: