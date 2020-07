Die neuen Windräder werden viel größer. Gemessen an der Größe der Windräder wird der Abstand zum Ort sehr wahrscheinlich (relativ) kleiner! Unsere "Windkraft- Eignungszone" lässt die Aufstellung von mindestens 15 Windrädern mit 240m Höhe zu. Das ist es, was man in den nächsten Jahren hinstellen wird, die 5 Räder sind nur der Anfang.

Johannes Schmoll, Immendorf

Fünf Windräder Comeback für den Windpark in Wullersdorf