Während VOR und Land NÖ bei der Realisierung des 1-2-3 Klimatickets weiterhin bremsen und öffentlich immer wieder Zweifel über den Umsetzungsplan von Ministerin Gewessler streuen, ist LR Schleritzko beim Ausbau der Landesstraßen in rekordverdächtigem Tempo unterwegs. Immer noch setzt er auf die Infrastruktur der fossilen Vergangenheit, immer noch spielt Klimaschutz und eine systemische Umstellung unserer Infrastruktur nur in Interviews und Sonntagsreden die Hauptrolle. Im politischen Tagesgeschäft wird weiterhin der Automobil- und Erdölindustrie zugearbeitet. Ganz so, als gäbe es keine Klimakrise. Ganz so, als hätten wir noch ewig Zeit, die Treibhausgasemissionen auf Null zu senken – und nicht nur noch 15 bis 20 Jahre.

Da passt es auch gut ins Bild, dass ich in der vergangenen Woche auf der „Radschnellstrecke“ zwischen Gmünd und Schrems auf ungeräumten und ungestreuten vereisten Streckenabschnitten unterwegs war, während gleich daneben der erdölbetriebene Verkehr auf einer perfekt geräumten, zumindest 4-spurigen Straße ohne Kurven und Steigungen dahinfließen konnte.

Wir haben noch 9 Jahre Zeit, die Treibhausgasemissionen Österreichs um zumindest 55 % zu senken. Der Verkehr ist das Sorgenkind Nummer 1, die Emissionen wachsen hier beständig weiter und machen damit Anstrengungen in anderen Bereichen (Gebäudedämmung, Landwirtschaft, Industrie…) zunichte. Es ist keine einfache Aufgabe, die sich vor LR Schleritzko aufbaut. Ihre Bewältigung ist aber zutiefst notwendig und sinnvoll. Unzusammenhängende Schein-Lösungen (dort ein Stückerl Radweg, da eine Busverbindung mehr) helfen uns nicht weiter. Es braucht einen großen Paukenschlag und kein Klein-Klein. Er und die gesamte Landesregierung müssen sich endlich des Ernsts der Lage bewusstwerden: wenn wir jetzt nicht handeln, wird aus der Klimakrise eine Katastrophe.

Es gibt im Waldviertel genügend Expertise, wie eine zukunftsfitte Infrastruktur ausschauen müsste – wie u.a. Manfred Stattler in seinem Leserbrief letzte Woche dargelegt hat. Solange diese Revolution in der Infrastrukturgestaltung aber weiterhin als „grünes“ Partikularinteresse gesehen wird, haben wir keine Chance. Gerade die BürgermeisterInnen der ÖVP und SPÖ stehen in der Pflicht, LR Schleritzko die Notwendigkeit eines raschen Bahnausbaus zu verdeutlichen.

Raphael Kößl, 29 Jahre, Schrems

Leserbrief zu den Artikeln zum Ausbau der Waldviertler Landesstraßen und den Leserbriefen dazu:

Leserbrief Verkehrspolitik im Waldviertel birgt viele Emotionen

Landesstraßen-Ausbau Waldviertel: Start für Straßengespräche

„Schwarzer Bauchfleck“ Verzögerte Kritik an Verkehrsplänen für das Waldviertel