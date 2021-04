Da ist jemandem eingefallen, auf alle Verkehrsschilder, Bänke und Laternen im Ort Aufkleber anzubringen. Man erklärte mir, dass es sich um einen rechts angehauchten Fanclub eines Fußballclubs im Ausland handle.

Nicht nur, dass Verkehrsteilnehmer irritiert werden, so müssen die Aufkleber wieder von Gemeinde- bzw. Straßenmitarbeitern entfernt werden. Weiters wurden beim Baumkreis am Haberg Vandalismus-Akte verübt. Klar, Corona dauert schon lange und die Jugend weiß nicht mehr, was sie tun soll. Aber wir waren auch mal jung und hatten nicht so eine ‚Zerstörungswut‘.

Ewald Augsten, Steinakirchen

Leserbrief zum Artikel " Kein Verständnis für Randale in Steinakirchen ".

