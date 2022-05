„Wir werden Johann Fanta vermissen!“

,Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe’: Diese alte Bauernregel hätte Johann Fanta, ein Mann von Witz und Humor, sicher richtig verstanden. Praktisch kein Mensch in Kierling, der ihn nicht gekannt hat, den Umweltgemeinderat und Ortsvorsteher.

Seit 1982 war er tätig im landwirtschaftlichen Kierlinger Betrieb, Rinder, Schafe und Hühner gehörten dazu. Ein Kierlinger Meilenstein war die Eröffnung seines Heurigen im Jahr 1994 und die Gästebewirtung mit seinem eigenen Wein, der einige Jahre vorher nur zum Eigenbedarf der Familie gedient hatte.

Und was die muhenden Kühe betrifft: Die waren immer eine kleine Sensation auf ihrer Weide in der Stegleiten, so nah an der Großstadt. Und der jährliche Almabtrieb im Herbst geriet stets zum kleinen Volksfest.

Wir werden Johann Fanta sehr vermissen!

Johanna Sibera, 3420 Kritzendorf

NÖN Leser über den Tod von Kierlings Ortsvorsteher Johann Fanta .