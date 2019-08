Aus unserer Sicht ist die Darstellung des Bus-Tafel-Problems ziemlich übertrieben, die Busse parken dort nicht, sie halten, um Kinder aus- oder einsteigen zu lassen, von „zuparken“ kann wirklich nicht die Rede sein. Naturgemäß ist es erfreulich, wenn die Anliegen der Anrainer gehört werden, keine Frage, doch der Wirbel drumherum mutet schon ein wenig lächerlich an. Drosendorf hat in der Tat ganz andere Sorgen.

Es geht, wie bereits mehrfach in der NÖN berichtet, um den Erhalt des Terrassenbads, um ein vernünftiges Verkehrskonzept für Badstraße und Hauptplatz (Tempo 30 fänden wir hier die dringendste Maßnahme, und zwar noch bevor etwas passiert!), um ein Leitbild und Tourismuskonzept für den kleinen Ort, der sich im Sommer so großer Beliebtheit erfreut.

Die Unambitioniertheit der lokalen ÖVP-Regierung ist in vielerlei Hinsicht unerträglich, Altbürgermeister Krestan hat viele Projekte in Gang gesetzt, die mittlerweile in die Jahre kommen, die Infrastruktur wird von der ÖVP-Liste Spiegl nicht besonders pfleglich behandelt, es bröckelt allmählich in Drosendorf, nicht nur an der historischen Stadtmauer …

Da ist es natürlich toll, wenn ein paar aufgestellte Taferln als Großprojekt gefeiert werden.

Cordula Bösze, „Frische Liste“-Gemeinderätin in Drosendorf