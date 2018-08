Ein kurzer Faktencheck an dieser Stelle: „Diese wurde 2015 auf eine Gesamtablagerungsmenge von 670.000 m [...] erweitert.“ Verschwiegen wird hier die Tatsache, dass im selben Genehmigungsverfahren die zulässige Maximalhöhe der Deponie um 5,6 Meter erhöht wurde. Diese Erhöhung führt nun zu einem künstlich aufgeschütteten Hügel, der die natürlich gewachsene Landschaft auf ewig verändert. Das Recht zur Stellungnahme durch die Gemeinde wurde nach aktuellem Wissensstand durch den Bürgermeister und Umweltgemeinderat nicht wahrgenommen. Der Gemeinderat oder Umweltausschuss wurden über dieses Verfahren sicherheitshalber niemals informiert.

„Eine Aussichtswarte auf dem höchsten Punkt der Deponie ...“ Der Mostviertler Sonnwendkreis am Jahrtausende alten Haberg bedarf wohl keiner Konkurrenz. Insofern kann nur schwer von einem „Nutzen“ gesprochen werden.

„Das Sickerwasser wird [...] auf die Deponie rückgeführt oder in der Kläranlage in Amstetten entsorgt.“ Damit wird aber in keinster Weise erklärt, wie es Anfang 2017 dazu kommen konnte, dass (durch Bild- und Videomaterial dokumentiert) eben dieses Sickerwasser in ein angrenzendes Fließgewässer abgepumpt wurde.

Seit nunmehr mehr als einem halben Jahr weigert sich die Gemeinde Steinakirchen beziehungsweise deren verantwortlichen Vertreter (Bürgermeister und Umweltgemeinderat) konsequent, zu dieser Angelegenheit eine umfassende öffentliche Information zu gewährleisten und vor allem ihre Rolle im Genehmigungsverfahren 2015 darzulegen.

Wolfgang Zuser, LUST-Gemeinderat in Steinakirchen und von 2012 bis 2014 Umweltgemeinderat

Leserbrief zum Artikel „Lager für Recylingware“ in der Erlauftaler NÖN Woche 33/2018.