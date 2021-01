„Wissen Sie eigentlich, wer viel Geld in die Gegend bringt? Es sind Besucher des Theaters, der Kulturveranstaltungen, Restaurantbesucher, Wanderer und nicht zuletzt auch die Zweitwohnbesitzer! Jene Menschen, die Ihnen jetzt den Platz für Ihre Freizeitgestaltung einschränken, werden wohl nach der Zeit des Lockdowns mit Freuden empfangen, und zwar dann, wenn Sie nicht nur ‚Luft atmen und Liftkarten kaufen‘, sondern auch ordentlich konsumieren. Wäre es am besten, die Gegend für ,Nur- Luftschnapper‘ zu sperren wie die Bundesgärten in Wien?

Wir kennen als Rax-und Schneebergliebhaber unzählige Wege, wo Sie alleine in der Frischluft wandern können, allerdings abseits der Hotspots!“

Familie Kopecky,

Baden, Breitenstein

