Ich habe den Artikel gelesen und mich ernsthaft gefragt, wo genau das Problem ist. Ich bin selber Anrainer, habe einen langen Sickergraben an der Gartenmauer und bin mit dieser Lösung durchaus zufrieden. 15 Jahre mussten wir durch metertiefe Schlaglöcher fahren, die bei Regen gut befüllt waren. Jetzt endlich haben wir eine asphaltierte Straße mit einer umweltfreundlichen und naturnahen Entwässerung und es wird sich aufgeregt. Das Wasser fließt durchaus ab und die Angst vor Gelsen ist in unmittelbarer Nähe zur Au ein Witz. Ein Zuschütten mit Schotter würde nur zu größerer Hitze im Sommer führen. Unfallgefahr sehe ich auch keine. Es besteht eine 30er-Zone und es wird durch ein Schild auf spielende Kinder hingewiesen. Wer dementsprechend angepasst fährt, ist auf der sicheren Seite. Und eben wegen der spielenden Kinder sollte man auch beim Rückwärtsfahren besonders aufmerksam sein, da man diese aufgrund ihrer Größe nicht zwingend im Rückspiegel sieht. Auch sehe ich in Zeiten der Klimaerwärmung keine Gefahr von Frostschäden am Gartenzaun. Wer 15 Jahre mit „russischen“ Fahrbahnverhältnissen gelebt hat, ist da aber vermutlich abgehärtet. Allerdings wäre es vielleicht tatsächlich von Vorteil, den Bauschutt der Anrainer von der Straße zu räumen. Der könnte beim Rückwärtsfahren nämlich tatsächlich übersehen werden.

Barbara Wastl, Unterzögersdorf

Leserbrief zum Artikel „ Sickermulden ziehen Gräben “.