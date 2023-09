Enzersdorf an der Fischa kann als Beispiel für einen Ort genommen werden, in dem die Lebensqualität seiner Bewohner*innen in den letzten 50 Jahren systematisch gesunken ist: Ausbau des Flughafens, Bau der 2. Piste (und wahrscheinlich bald auch der 3. Piste), Lärmbelastung durch Fluglärm und – dank auch des neuen Logistikzentrums – sehr starke Zunahme des Schwerverkehrs, starke Zunahme des allgemeinen Verkehrs auf der B 60, beginnender Bau einer großen Mülldeponie im Grüngürtel der Gemeinde (die nun nach jahrzehntelangem Widerstand der Bevölkerung errichtet wird) , geplanter Bau der ÖBB-Bahnlinie „Flughafenspange“, usw.

Zusätzlich hat man an der B 10 kurz vor der Einfahrt Schwadorf in den letzten Monaten noch weitere Bodenversiegelungen in großem Ausmaß durchgeführt und auch dort ein weiteres Industriezentrum errichtet.

Welche Folgen dies alles – auch finanzieller Natur durch die Entwertung der Häuser – für die Einwohner*innen haben wird, ist noch gar nicht abzusehen. Alleine die beim Bau der 3. Piste vorgesehenen Bauarbeiten – z. B. die Verlegung der B 10 – werden zu massiven, weiteren Belastungen über Jahre führen; von der zusätzlichen Fluglärmbelastung nach Fertigstellung ganz zu schwiegen.

Es erscheint mir, als ob das Umland von Wien in verschiedene Zonen eingeteilt wurde. Enzersdorf gehört unzweifelhaft zu jener, wo ohnehin schon alles egal zu sein scheint. Daher werden hier munter Industrieanlagen und Logistikparks weitergebaut, Böden versiegelt, riesige Windräder in großer Zahl errichtet, usw.. Ist ohnehin schon egal. Es ist zu befürchten, dass es in wenigen Jahrzehnten entlang der B 10 von Schwadorf bis Bruck eine Industrieansiedlung neben der anderen geben wird.

Die Lokalpolitiker*innen sollten sich fragen, ob sie das auch so wollen - Stichwort Umwidmungen.

Rudolf Edelmann, Enzersdorf an der Fischa, zum Artikel „Enzersdorf: Finaler Schritt zu Österreichs größtem Logistik-Campus“