Der Bauwahn in Stockerau geht nur zulasten der Bevölkerung. Jeder mögliche und unmögliche Ort wird für Bauvorhaben genutzt. Herr Holzer meint, es braucht ein Verkehrskonzept. Es stellt sich die Frage, warum das nicht schon längst umgesetzt wurde? Pläne dafür verstauben seit Jahren (!) in diversesten Schubladen. Nicht nur Abrisse von alten Gebäuden sind Thema, auch die Umwidmung von Grün- in Bauland wird munter vorangetrieben (Beispiel Körner Platz).

In Stockerau haben sich leider nur zwei Parteien gegen die völlig unnötige Umwidmung des Körner-Platzes in Bauland ausgesprochen: die Grünen und die NEOS. Die ÖVP – im Vorfeld immer gegen eine Umwidmung – ist bei der Abstimmung im Gemeinderat, wohl aus politisch motivierten Gründen, umgefallen und hat sich der Stimme enthalten. Ein fatales Zeichen – auch wenn sich an der Umwidmung aufgrund der Stimmenmehrheit von SPÖ und FPÖ nichts geändert hätte.

Eine massive Enttäuschung für viele Bürger dieser Stadt, die nun mit sechs Häusern (!) auf dem Körner- Platz leben müssen. Wegen sechs Häusern wurde eine Wohlfühloase und stets genutzte Spielfläche unwiederbringlich zerstört.

Gerhard Bursa, Stockerau