Ich könnte hier den gesamten Leserbrief mit Beispielen füllen, will aber nur das jüngste anführen: „Edtstadler gegen und mit Karas“. Dieses (hoffentlich bald gescheiterte) Erfolgsrezept hat offensichtlich in der ÖVP Wolfsgraben einen kleinen Nachahmer gefunden. Die Bürgermeisterin sieht in der Errichtung von drei Wohnblöcken das Siegerprojekt Formann - Puschmann umgesetzt.

Also keinen Raum für Begegnungen (Arzt, Post, Bistro), kein Gemeindeamt, nur Wohnblöcke - trotzdem umgesetzt? Geht’s noch? Was für eine sonderbare Sichtweise. Dies wird noch abgerundet von einer Behauptung eines anderen, wegen ansonsten vernünftiger Artikel im Wolfsgrabner Boten aufgefallenen Mandatars, der ebendort von einer Belebung des Ortskerns durch viele Wohnungen spricht. Er hat wohl nicht selbst einen Lokalaugenschein im Bereich der Großfeldsiedlung, Am Schöpfwerk oder im vormals bürgerlichen Liesing, vorgenommen.

Den ÖVP Mandataren und den von der Frau Bürgermeister genannten Personen, die sich für den Verbleib der Gemeinde in Miete im Wirtschaftspark ausgesprochen haben sollen seien die folgenden Fragen gestellt: Warum bewohnt Ihr (Ein)Familienhäuser auf Eurem Grundstück? Warum habt Ihr nicht ein Baurecht an einen Bauträger für Eure Liegenschaft vergeben und bewohnt nicht ein anderes Projekt in Miete? Vielleicht weil es ein völlig unwirtschaftlicher Nonsens wäre?

Ja so ist es, gilt auch für die Gemeinde. Dem aufmerksamen Leser wird eine weitere Randbemerkung der Frau Bürgermeister nicht entgangen sein: „Kredite sollen nur für essenzielle Dinge, wie beispielsweise einen Kindergartenzubau“ aufgenommen werden. Bingo, viele billige Wohnblöcke (Grundstück fast geschenkt) gibt viele billige Wohnungen. Je mehr und billiger, desto mehr Kinder und bunter auch. Dann braucht es eine Kanalerweiterung und und, alles „essenziell“.…. Ja und wo bleibt da die Politik für die Wolfsgrabner? Wollen wir nicht vielleicht besser den dörflichen Charakter erhalten? Weitsicht wäre gefragt.

Hubert Tober, Wolfsgraben