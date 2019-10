"Für zwei freie Kassenplanstellen wird auf Bewerbungen gewartet. Vergeblich, denn Ärzte scheuen trotz Niederlassungswillens die Zwangsjacke der Kassenmedizin.

Allgemeinmediziner ohne Kassenbindung hingegen gibt es in Hülle und Fülle: fünf Frauen und ein Mann. In der Stadt wimmelt es auch von 20 Fachpraxen. Allesamt Wahlärzte! Wer da von Ärztemangel spricht, lügt!"

Wolfgang Geppert, ehemals Landarzt im Weinviertel

Zum Bericht „Stadt will Ärztezentrum“ über den Gemeinderatsbeschluss zu einem Primärversorgungszentrum in Wolkersdorf in der Mistelbacher NÖN 39/2019: