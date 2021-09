Wenn man jedoch genauer auf die Umsetzung dieses Konzepts achtet, fällt auf, dass der Automat ''durchgehend'' leer und somit unbrauchbar ist. Das Land Niederösterreich bemühte sich scheinbar kaum, eine komfortable PCR Testung zu ermöglichen. Als Beispiel wurde hier -wie es in letzter Zeit immer öfter üblich war- auf das Bundesland Wien mit ihrer Aktion ''Alles Gurgelt'' zurückgegriffen.

In Niederösterreich wurde hier jedoch stark auf die Kosten dieser Lösung geachtet und dadurch entstand ein billiger ''Abklatsch'' der Wiener Lösung. Ich habe selbst den Automaten am Standort Wr. Neustadt mehrmals aufgesucht und auch dutzende Menschen -die ohne Testung den Ort wieder verließen- angetroffen. Ich besuchte diesen Gurgelautomaten gestern, am 11. 9 jeweils um 13:00 UHR sowie um 17:30 UHR, aber auch heute am 12. 9 um 5:30 UHR, da ja die 24h Testmöglichkeit online groß angepriesen wird.

Jedes Mal fand ich jedoch nur einen leeren Automaten und verärgerte Niederösterreicher an. Liebes Land NOE, bitte präsentiert ein komfortables und funktionierendes Konzept solcher Testautomaten bzw. orientiert euch am Wiener Konzept, das die Abholung solcher Test beim nächstgelegenen Supermarkt ermöglicht. Ich denke Geld darf in dieser Krise, speziell bei Testungen, keine Rolle spielen, denn sie verhindern -im gewissen Maße- eine großflächige Ausbreitung und retten dadurch auch Menschenleben!

B. Holzbauer