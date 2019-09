Obwohl ich in England lebe, komme ich als Althollabrunnerin oft in meine Heimatstadt. Ich habe eine besondere Bindung zu Hollabrunn, wo ich aufgewachsen bin und noch Verwandte und Freunde habe. Ich kann viel Positives auflisten, was das Stadtbild betrifft (Jugendstilhaus, Schipalhaus, Strakahaus, die neue Teichanlage, der Fitnesspark bei der Hofmühle und die Hofmühle selbst etc.).

Doch Hollabrunn hat leider zu spät erkannt, dass alte Bausubstanzen erhalten bleiben sollen. Ich sehe immer noch das alte Spital mit dem löchrigen Steildach vor mir. Ich habe immer gehofft, es werde eines Tages renoviert werden, aber stattdessen wurde es still und heimlich abgerissen. Ich wünsche mir, dass dem alten Mauthaus und dem Schützenhaus nicht das gleiche Schicksal widerfährt.

Die Sparkassegasse hat mich bei meinem Besuch im Sommer besonders schockiert. Immer mehr Geschäfte schließen und wandern in das Einkaufszentrum ab. Die Firma Mörth hat Hollabrunn den Rücken gekehrt und ich frage mich, warum sich niemand dagegen wehrt, dass Mörth immer noch die Fassaden von zwei wunderschönen Häusern mit überdimensionalen und hässlichen Firmenschildern und Eisengestängen für Scheinwerfer „verschandelt“.

Ich wünsche mir, dass man sich im Zuge der Stadterneuerung überlegt, ob es nicht gewisse Regeln für Firmenschilder geben sollte. Sie sollten nie das Fassadenbild verunglimpfen und stattdessen im Einklang mit der Bausubstanz stehen. Hier in England ist man sich des Wertes von historischen Gebäuden bewusst. Das Dorf, in dem ich lebe, besteht fast zur Hälfte aus denkmalgeschützten Gebäuden. Änderungen sind immer bewilligungspflichtig. Und obwohl ich selbst davon betroffen bin, finde ich es richtig. Im Gegensatz dazu ist in Österreich der Schutz von historischen Gebäuden, die das Denkmalamt übersehen hat, allzu oft dem guten Willen und der Einsicht des Besitzers überlassen.

Ich wünsche mir auch, dass die Volksbank sich überwinden kann und die langweilige Fassade mit Farbenfeldern verschönert. Der (jetzt schon alte) Neubau hat seinerzeit die Dachlinie an der Ostseite des Hauptplatzes völlig zerstört und eine Fassadenverschönerung kann zwar den Schaden nicht wiedergutmachen, aber doch abschwächen. Und zu allerletzt wünsche ich mir noch, dass das ehemalige Delkahaus seinen Arkadencharakter bewahrt.

Das Beispiel der Sparkassegasse zeigt mir, dass Hollabrunn wieder lernen muss, stolz auf sich zu sein. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.

Lieselotte Farnham, Braughing, England