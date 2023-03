Wunderwuzzi gesucht!

Die ÖVP hat nach mehreren Versuchen mit Karl Nehammer ihren Wunderwuzzi gefunden, die FPÖ jubelt über Herbert Kickl, die Grünen haben Werner Kogler und die Neos setzen auf Beate Meinl-Reisinger. Bei näherer Betrachtung der einzelnen Persönlichkeiten wird rasch klar, dass jeder Stärken und Schwächen hat und es den gesuchten Wunderwuzzi nicht gibt. Mit mehr oder weniger gelungenen Aktionen bemüht sich derzeit die SPÖ, als (noch) größte Oppositionspartei, ihren Wunderwuzzi zu finden, der die Partei bei der nächsten Nationalratswahl an die Spitze führen soll. Ob Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler die Partei übernimmt ist weniger die Frage. Das Ziel muss sein, mit einem Spitzenkandidaten/in, der von allen unterstützt wird, rasch jene Geschlossenheit zu erlangen, die für einen Erfolg wie in früheren Zeiten notwendig ist. In einer Zeit, in der das Land sichtbar nach rechts rückt muss sich die Sozialdemokratie bewusst werden, dass sie nur durch Bündelung aller Kräfte ihren Beitrag für eine funktionierende Demokratie leisten kann. Eine Bewegung, die sich um eine soziale Gesellschaft kümmert, ist wichtiger denn je.

Mag. Hans Rankl, St. Pölten