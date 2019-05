Es gehört wirklich eine Portion Mut dazu, denn ich kenne Personen in unserem Bezirk, die sich gegen Tierquälerei einsetzen und schon einige Male ernsthaft von Jägern bedroht wurden. So ernsthaft, dass es sogar zur Anzeige kam! Wenn Tiere auch nicht die selbe Sprache sprechen, wie wir, haben sie dennoch Gefühle und leiden genauso wie wir.

Manche Menschen denken, dass es ihnen zusteht, die in ihrem eigenen Inneren liegenden Grausamkeiten an hilflosen Tieren auszuleben. Als Mentaltrainerin, die sich sehr genau mit dem menschlichen Gehirn auseinandersetzt, weiß ich, dass solche Taten nur Menschen vollbringen, die in sich viel Wut, Gram und Hass gespeichert haben. Menschen, die fähig sind zur Liebe, haben so ein Bedürfnis nicht. Mir tut das Herz weh, dass wir als Gesellschaft noch immer nicht verstanden haben, dass jede Verletzung, die wir anderen zufügen, weiteres Leid nach sich zieht. So werden wir eine Welt in Frieden nicht erschaffen können.

Umso mehr Anerkennung für diejenigen, die trotz aller Widerstände und Bedrohungen weiter die Wahrheit aussprechen, um unsere sogenannte „Zivilisation“ wirklich zu zivilisieren! Der Dank geht auch an Jagdleiter Ferdinand Wittmann, der nicht wie viele seiner Kollegen die Tat einfach vertuscht, sondern Interesse daran zeigt, dass die schwarzen Schafe in der Jägerschaft gegen weiße ausgetauscht werden.

Gabriela Hohenegger, Dipl. Mentaltrainerin

Leserbrief zum Bericht „Uhu-Babys getötet und verscharrt“