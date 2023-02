Zankapfel-Bad im Dornröschenschlaf

Nachdem vor Jahren die Stadtgärtnerei dem Boden gleichgemacht und das riesige Areal eingezäunt wurde, passiert trotz der eklatanten Parkplatznot – nichts! Alleine der Umstand, dass seit 2006 (!) die Diskussionen über Neu- bzw. Umbau des Bades laufen, kann man nur mit Verwunderung verfolgen und sich vorstellen, wie lange der Dornröschenschlaf andauern wird.

Aufgrund einer länger zurückliegenden Diskussion in dieser Causa in Social Media erklärte ein „fachkundiger“ Herr, dass dieser Platz für die Lagerung der Baumaterialien zum Badneubau benötigt werde. Wie es aussieht, wird dieser Platz als ungenützte Schotterwüste die nächsten Jahre ebenso im Dämmerschlaf verbringen, wie offenbar so manche dafür zuständige Abteilung.

Elisabeth Hauptmann, Krems