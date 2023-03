„Zentrumsplanung ist teure Alibiaktion“

In Bad Vöslau ging es wieder einmal um die Stadterneuerung. An sich eine gute Sache. Startveranstaltung war am Freitag im Kursalon. Die NÖ Stadterneuerung hatte als Projektbetreuerin die bewährte und sympathische Christine Hofbauer entsandt. So schön, so gut.

Als alter Vöslauer war ich doch interessiert und setzte Schritte Richtung Veranstaltungsbesuch, um zu schnuppern. Der Stadtgemeinde ging es als Veranstalter offenbar darum, zwei Projekte hervorzuheben: Erstens Identität und Bewusstseinsbildung sowie zweitens die Zentrumsgestaltung.

Zu Punkt eins referierte Martin Rella, von der Stadtgemeinde u. a. zwecks Zentrumsentwicklung und Stadterneuerung angeheuerter Experte. Ihm ging es vor allem darum, ein neues Vöslau-Bewusstsein zu schaffen, die Stadt zur Marke zu machen, eine wirksame Corporate Identity inklusive Logo zu finden, um die Thermalstadt besser verkaufen zu können.

Aber: Was will man verkaufen, außer dass man Standort eines der schönsten Freibäder Europas ist? Da wären wir bei Punkt zwei, zu dem die tiefgreifende Umgestaltung des Zentrums gehört. Auf den Plänen schaut so etwas immer bestechend aus, schöner als nach der Umsetzung, vor allem weil man im Fall Vöslaus auf dem Plan die schiachen Wohnbauten nicht sieht, die in den Sechziger- und Siebzigerjahren durchaus dem Zeitgeist entsprachen.

Beim Zentrums-Straßenbau dürfte wieder darauf gehofft werden, vor allem Pkw-Verkehr in andere Straßen abzudrängen, wenn auch nur davon geredet wird, den Verkehr zu beruhigen und flüssiger zu machen. Was bleibt, sind neben trotzdem vielen Pkw jede Menge Lkw. Und da spießt es sich. Die ganze Zentrumsplanung ist in meinen Augen eine sehr teure Alibiaktion, wenn es keine tiefgreifende Verkehrslösung gibt. Bummeln neben „schweren Brummern“. Nein danke.

Hier wären wir bei der auf Kojen verteilten Information zu Projektpunkten nach den Einleitungsgesprächen, bei der sich Bürger angeblich einbringen konnten/sollten. Bohrende Fragen und Bemerkungen zum Zentrum waren offenbar nicht gefragt. Beim Stand von Verkehrsstadtrat Thomas Lampl hatte ich das Gefühl, dass er versucht war, mir Derartiges nicht zu beantworten oder abzuwürgen, teilweise mit dem sinngemäßen Hinweis, dass das nicht sein Ressort betreffe.

Zur Zentrumsgestaltung gehört aber mehr. Man sollte erst planen, wenn manches andere geklärt ist. Ein Beispiel: Warum plant man beim Fischerlteich, wenn man nicht weiß, was die Heilquellenverwaltung bzw. die Brauerei Ottakring mit der Villa Pereira (Café Thermal) vorhat? Überhaupt nach dem Ausscheiden des nunmehrigen Ottakringer-Exchefs Alfred Hudler als wichtigem Player. Was ist, wenn die ausgeführte Gestaltung dann nicht zum Objekt passt? Hat man nicht vorschnell an „Vöslauer“ verkauft, ohne selbst mit dem „Thermal“ ein gutes Projekt durchzuziehen – womöglich vom Land NÖ großzügig gefördert. So ein Haus gibt man nicht aus der Hand. Jetzt steht es seit Jahren leer und nichts bewegt sich – am ehesten noch der Verfall.

Etwas zum Verkehr: Ohne Umfahrung wird eine Verkehrslösung nicht möglich. Daher sollte bald ein Sinneswandel bei der Liste Flammer und ihren Mitbewerbern eintreten. Auch die bisherigen Umfahrungsbekenntnisse von SPÖ, ÖVP und FPÖ waren mau. Mich beschleicht das Gefühl, dass niemand der aktuellen Vöslauer Gemeindepolitik Betreibenden (politisch korrekt?) in die Anfang der 1980er gemachte „Dorfwirth-Studie“ betreffend Verkehrslösung geschaut hat. Ebenso wie in die Ende der 1990er präsentierten Pläne möglicher Trassenführungen einer Gainfarn-Umfahrung. Vermutlich geistern zur Umfahrung in den Köpfen nur die von „Liste Flammer-Spindoktoren“ geäußerten Ansichten herum. Umfahrung wäre möglich und notwendig, auch in Zeiten des Klimaschutzes.

Was sonst noch bleibt, sind Schloss- und Kurpark, die beide grindig wirken, zunehmende Verbauung der Grünoasen in der Stadt, dahinsiechende Geschäftswelt usw. Was will man also verkaufen, wofür ein positives Alleinstellungsmerkmal schaffen, eine Corporate Identity kreieren? Da bin ich aber gespannt und tippe eher auf Geldvernichtung.

(Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.)