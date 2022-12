Zu Mikl-Leitners Einvernahme vor dem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss

Wie sie sich heute dem U-Ausschuss präsentiert hat, lässt auch den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die wissen, warum ihnen Verstand gegeben ist, gar keine andere Wahl, als mit den Wölfen zu heulen, und sich ernsthaft zu überlegen, ob man nicht denen Recht geben muss, die bereits überzeugt davon sind, dass man solche Politiker verachten sollte, statt sie zu grüßen, die sich frei gewählten Abgeordneten gegenüber so verhalten, wie Mikl-Leitner.

Mehr noch: Sollte es zutreffen, dass Frau Mikl-Leitner zum Projekt „Ballhausplatz“ und zu „Spendenrallyes“ nach eigener Aussage keine Wahrnehmung hat, aber auch zur „Wallkampf-Finanzierung“ nicht, dann sollte sie sich vor ihren Landsleuten dafür genieren, dass sie sich solchen Schwachsinn von ihren Beratern in den Mund legen ließ. Denn es tut schon körperlich weh, für wie dumm sie uns hält, um deren Stimmen sie am 29. Jänner 2023 buhlt. Es ist zu hoffen, dass man ihr die Rechnung am Wahltag präsentiert, weil auch für Mikl-Leitner gilt, dass Hochmut vor dem Fall kommt.

Franz Frühwirth aus Gastern

Leserbrief zum Artikel "Mikl-Leitner muss nochmal in den U-Ausschuss".