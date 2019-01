Ich persönlich sehe kein hart umkämpftes Rennen um den ersten Platz. Wieso auch? Weshalb sollten zurückgetretene Mandatare(innen) der ÖVP, die jetzt – oh Wunder – fast geschlossen wieder antreten, gewählt werden? Die FPÖ wird – leider – Zugewinne verbuchen können, da das Thema „Ausländer“ immer ein Stimmengarant für rechte Parteien ist. Entgegen der Aussage im Bericht denke ich nicht, dass die Grünen als Kleinpartei bezeichnet werden sollten. Die Grünen haben sich in den letzten Jahren (neben den NEOS) als verlässliche Kraft in Stockerau gezeigt. Es wird spannend, ob Grüne und NEOS - ob des Chaos in den anderen Parteien - Zugewinne verbuchen können.

Gerhard Bursa, Stockerau

Leserbrief zum letztwöchigen Kommentar von Redaktionsleiterin Veronika Löwenstein.