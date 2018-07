Ist es wirklich zum Wohl der Kinder, in eine sogenannte Sportmittelschule zu gehen, die genau einen geprüften Sportlehrer hat? Ist es zum Wohl der Kinder, einen doppelt so langen Schulweg mit komplizierten Busverbindungen zurücklegen zu müssen? Werden an dieser „Sporthauptschule“ tatsächlich sportlich sehr begabte Kinder aufgenommen und dementsprechend gefördert? Oder ist dieses Angebot vielleicht doch nur zum Besten der Schule?

Ganz plötzlich und ohne die gesetzlichen Zeitvorgaben einzuhalten, begibt sich eine Mittelschule auf die Suche nach zusätzlichen Schülern. Weder gab es eine rechtzeitige Ankündigung an die Volksschulen des Bezirks, noch an die Gemeinden. Kinder wurden angemeldet und aufgenommen, ob sie nun besonders sportlich sind oder nicht – Aufnahmetests, wie an anderen Sportmittelschulen üblich, gab es nicht.

Wem nützt es also? Den Kindern nicht. Es gibt eine ausgezeichnete, von den Sprengelgemeinden bestens ausgestattete und erst kürzlich renovierte Neue Mittelschule in Persenbeug, die für die Kinder der Gemeinde Maria Taferl wesentlich leichter zu erreichen ist als die NMS Yspertal. Für besonders sportliche Kinder gibt es bereits eine Sportmittelschule im Bezirk, die NMS Ybbs. Wem nützt es also tatsächlich?

Es nützt der NMS Yspertal, die durch steigende Schülerzahlen Gruppenteilungen leichter durchführen kann. Es nützt der Gemeinde Yspertal, die von anderen Gemeinden die sogenannte Schulumlage kassieren und dadurch die Finanzierung der eigenen Schule leichter bewerkstelligen kann.

Warum also sollte die Gemeinde Maria Taferl, die bereits vor einigen Jahren per Gemeinderatsbeschluss die Nichtfinanzierung von sprengelfremdem Schulbesuch beschlossen hat, plötzlich diesen Beschluss aufheben und die Gelder, die bisher an die Sprengelschule geflossen sind, an eine andere Gemeinde zahlen?

„Die Entscheidungen der Gemeinde sind zu akzeptieren.“ Richtig. Und es sind sinnvolle und wohlüberlegte Entscheidungen – im Gegensatz zu einer quasi durchs Hintertürchen gestarteten „So fang ich Schüler ein und finanziere meine Schule“-Aktion!

Volksschuldirektorin Klaudia Jilch, Maria Taferl

Leserbrief zum Artikel „Die Entscheidungen sind zu akzeptieren“ in der Melker Ausgabe der KW 30.