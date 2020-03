Nach der verlorenen Wahl sind nun die Wunden geleckt und über das Zustandekommen des Desasters wird noch gerätselt. Dazu eine kleine Gedankenunterstützung, die in erster Linie auf den Wahlkreis 17 (Krautberg) zutrifft:

Der Krautberg war seit ewiger Zeit eine beschauliche Eisenbahner- und Arbeitersiedlung mit einer tollen Lebensqualität. Somit hat es sich auch ergeben, dass es sich dabei um eine „rote Hochburg“ Amstettens gehandelt hat. Kriminalität war bis auf einige heimische harmlose Kleinkriminelle so gut wie nicht vorhanden.

Doch diese „Idylle“ fand ein jähes Ende, als sich die rote Stadtregierung entschloss, dieses Refugium dem ungehinderten Zuzug kulturfremder Personen zu opfern. Die heimische Bevölkerung fühlte sich plötzlich in den mittleren, bzw. nahen Osten versetzt.

Der verbliebene heimische Bevölkerungsteil, der doch noch einer geregelten Arbeit nachgeht (und nicht von der Mindestsicherung lebt) kann an eine erholsame Nachtruhe nicht denken, denn beim Großteil der Zugezogenen wird die Nacht zum Tag gemacht und so sind lärmende Jugendliche bis nach Mitternacht an der Tagesordnung. Vorbei ist es auch mit der gefühlten Sicherheit. Der Krautberg ist somit zu einem Hotspot polizeilicher Interventionen mutiert.

Jene Bewohner, die es sich leisten konnten, gaben auf und zogen weg. Die aber, die zum Bleiben verurteilt waren, versuchten mehrmals, ihren Unwillen bei der roten Stadtregierung zum Ausdruck zu bringen. Das Ergebnis dieser Interventionen war, dass all die Personen als rechte Hetzer abgestempelt wurden und der ungehinderte Zuzug seine Fortsetzung fand.

Somit hatten die Krautberg-Bewohner nur ein Ass in der Hand: Nämlich am Wahltag diese Karte zu ziehen und der bisher dominierenden SP jene Ohrfeige zu verpassen, welche sie sich auch verdient hat. Dem nunmehrigen Bürgermeister Haberhauer sei ins Stammbuch geschrieben, vielleicht mehr auf das Wohlergehen und die Wünsche der Bevölkerung einzugehen. Dazu zählt in erster Linie die Reparatur des von der SP eingeschlagenen Weges, den Krautberg dem ungehinderten Zuzug zu opfern. Die Bewohner des Krautbergs setzen ihre Hoffnungen darauf, dass Sie dem unseligen Weg, den die SP eingeschlagen hat, ein Ende bereiten. Sie werden es sicher in der Wahlkabine danken.

Leserbrief zum Ergebnis der Gemeinderatswahl und zur Unzufriedenheit der Bürger am Krautberg.

Gerald Bottensteiner,

Moritz von Schwind-Straße