Eine kurze Anmerkung zum vorwöchigen Artikel zu Beginn. Die Grenzwerte für Tag/Nacht für dieses Projekt sind 55 dB/45 dB. Es stimmt zwar, dass die Grenzwerte bei Neubauten von Straßen allgemein 60 dB/50 dB betragen, bei ruhigen Gegenden (und das waren wir bis jetzt) wird üblicherweise um 5 dB gesenkt, was auch hier geschehen ist.

Ja, der Stadt Wieselburg wurde bezüglich Lebensqualität geholfen. Wo aber viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Erzeugt von mächtigen Erdwällen und Lärmschutzwänden. Auch hier leben Menschen und sie sind die Verlierer dieser Entwicklung.

Natürlich kann man hier auch von einer Änderung der Lebensqualität reden, und zwar nicht zu knapp. Diese neue Lebensqualität kann man sehen und hören. Dort, wo man früher noch naiv stolz auf unsere Landschaft war, kann jetzt der technische Fortschritt bewundert werden.

Ein Projekt – und ich glaube, da sind wir uns alle einig – würde in dieser Form heutzutage, wo Nachhaltigkeit und Umweltschutz mehr als nur Schlagwörter sind, nicht mehr projektiert werden. So gesehen, ist sie die Letzte ihrer Art.

Was bleibt ist eine Raserstrecke und viele frustrierte Menschen in unserer Region. Jene, denen die Umfahrung vor die Haustür gebaut wurde, jene in der Stadt Wieselburg, weil die Entlastung doch nicht so toll ist, wie versprochen und jene in Weinzierl und der Grestnerstraße, weil das Kleine Erlauftal nicht eingebunden wurde.

Letzteres wurde auch schon seitens der Politik heiß diskutiert, was an und für sich eine interessante Tatsache ist. Wird doch dabei vergessen, dass es mehrere Varianten mit Einbindung des Kleinen Erlauftales gegeben hat. Damals wurde unserer Bürgerinitiative aber von den Verantwortlichen mantrahaft mitgeteilt, die Ostvariante entlastet, unter Berücksichtigung aller zukünftigen Entwicklungen, unsere damals noch schöne Gegend am besten. Und so ist die Umfahrung ein schlechtes Beispiel was passiert, wenn man nicht faktenbasiert plant, sondern die Planung als Wunschkonzert einiger Wenige betrachtet.

Franz Huber, Wieselburg -Land, Aktivist der seinerzeitigen

Bürgerinitiative Lebensraum Stadt-Land

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider. Zudem behält sich die Redaktion das Recht aufKürzungen vor.