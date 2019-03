Durch seine bekannt freundliche Art hätte er bald das Eis der Gemeindebeamten und Arbeiter zum Tauen gebracht. Auch in der Bevölkerung war eine solche Stimmung zu spüren. Die Zwangszusammenlegung Neulengbach Tausendblum sorgte für ein Gefühl der Ohnmacht. Jahrelang wurde von verschiedensten Kreisen immer wieder die Loslösung von Neulengbach diskutiert.

Nach Jahrzehnten kehrte Ruhe ein. Dann plötzlich nach 46 Jahren wurden die Ortstafeln entfernt. Und das Unglaubliche geschah, sofort loderten die Flammen der Empörung und in Diskussionen wurde wieder die Teilung gefordert. Das Erstaunliche war, dass nicht nur „Alt-Tausendblumer“, sondern Jung und Alt und zugezogene Bürger für die Sache kämpfen wollen. Dabei wäre es so einfach: die Wiederanbringung der Ortstafeln „Tausendblum“.

Doch die Mehrheit der Gemeindevertretung kümmert das nicht. Obwohl seit einem dreiviertel Jahr der Beschluss vorliegt, in dem drei Varianten einstimmig beschlossen wurden und die Bezirkshauptmannschaft für zwei Varianten grünes Licht gegeben hat, reagiert man nicht. Offensichtlich unterschätzt man die Wünsche der Bevölkerung und versucht das Thema einschlafen zu lassen. Fest steht, dass Tausendblum die einzige der eingemeindeten Gemeinde ist, der man die Ortstafeln weggenommen hat und deren Name still und heimlich verschwinden soll.

Im April wird es eine Ausstellung mit dem Titel „TAUSENDBLUM <> ARBEITERHEIM“ mit einem Buch und einer Forumsdiskussion geben, in der die geschichtliche Situation aufgearbeitet wird. Diese Initiative wurde vor dem Ortstafelskandal gesetzt und zeigt wie wichtig und notwendig es war, damit der Name Tausendblum und die dort erbrachten Leistungen nicht sang- und klanglos untergehen.

Fritz Weinauer, ein Tausendblumer