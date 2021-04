LESERFORUM „Unglaublich im 21. Jahrhundert“

Sehr geehrter Hr. Wurz-Hermann, mit einiger Verwunderung habe ich Ihr Schreiben im Leserforum der NÖN zum Siedlungsprojekt der Marktgemeinde Kirchberg am Walde gelesen. Ich bin in keiner politischen Funktion/Amt, mein „einziges Mandat“ ist, dass ich in etlichen Vereinen freiwillig - mit und ohne Amt - mithelfe. Ich bin ein gebürtiger Kirchberger, der seit über 60 Jahren in diesem Ort lebt, und glaube zu wissen, was in Kirchberg „läuft“!

Ich würde es mir niemals anmaßen, über eine andere Gemeinde, Region etc. mittels eines Leserbriefes zu urteilen, was da anscheinend falsch läuft – woher nehmen Sie Ihr Wissen?!

Bei allem Verständnis bzgl. Verbauung von Grünland – Sie werden doch nicht wirklich annehmen, dass die Marktgemeinde Kirchberg mit dem Erwerb des Baulandes den „Weltuntergang“ beschleunigt oder beeinflusst?

Ich bin begeisterter Radsportler, fahre sehr viel (außerhalb unserer Gemeinde bzw. des Waldviertels) und sehe, dass überall Baugründe erschlossen und angeboten werden – warum das bei uns ein Problem ist, wissen anscheinend nur Sie. Zu einigen Kritikpunkten in Ihrem Schreiben:

... Ankauf/Finanzierung – ich denke, dass unsere Gemeindemandatare nach bestem Wissen und Gewissen diese Entscheidung getroffen haben – das sollte nicht Ihre Sorge sein.

... Verbauung – die Gemeinde hat Grund für 64 Bauparzellen erworben, erschlossen werden in der ersten Etappe ein Drittel davon, sollten diese verkauft/bebaut sein, kommt es zu weiteren Aufschließungen.

... vorhandene Baugründe – jawohl es gibt welche (auch ich bin Besitzer eines solchen). Ich kann daher nur von mir sprechen - seit mehr als zehn Jahren habe ich diesen in der Gemeindehomepage angeboten, er liegt in einer neuen Siedlung, aber anscheinend ist er von der Lage zu wenig attraktiv – am ortsüblichen Preis kann es nicht liegen. Und so wird es eventuell auch anderen Besitzern gehen? Was soll die Gemeinde daher aus Ihrer Sicht gegen dieses effektive Problem machen - enteignen?

... Zersiedelung – natürlich wäre es besser, würde der Ortskern wieder mehr bewohnt werden – aber es will eben niemand ein altes bestehendes Haus renovieren, da es arbeitstechnisch und finanziell in keiner Relation zu einem Neubau steht.

... Autoabhängigkeit – von der neuen Siedlung ist man zu Fuß (mit dem Fahrrad noch schneller) in einigen Minuten überall im Ort, was soll daher dieses Argument? Ohne Auto geht zumindest im Waldviertel leider nichts!

Kirchberg liegt „verkehrstechnisch“ extrem günstig, da man in jede größere Stadt eine gute Anbindung hat. Ich bin als Kirchberger sehr froh, dass unsere Gemeindemandatare diese mutige Entscheidung für die Zukunft getroffen haben. In den letzten Jahren gab es gegenüber anderen Gemeinden (rund um uns) fast keinen Zuzug, ohne diesen wird es über kurz oder lang keine Zukunft für Kirchberg geben. Wie erwähnt, bin ich in einigen Vereinen tätig – es fehlt überall an Nachwuchs!

Ich könnte Ihnen noch einige Pro-Aspekte „liefern“ – das würde aber diesen Rahmen sprengen!

Abschließend eine Anregung für Sie als Verkehrsplaner. Kommen Sie nach Kirchberg und unterstützen Sie die Kirchberger mit Ihrer Kompetenz und Wissen gegen die Verkehrslawine (vor allem Lkw), die tagtäglich durch unseren Ort rollt – da sind wir tatsächlich in einem anderen „Jahrhundert“!!!

Gerhard Rabl, Kirchberg

Kirchberg Tatsächlich Interesse an 64 Baugründen?

Wie aus vielen Berichten zu entnehmen ist, wird in Österreich sehr viel Ackerland und Grünland verbaut. Auch unser schönes Waldviertel wird nicht verschont.

Trotzdem vergeht keine Woche, in der sich nicht ein Bürgermeister auf die grüne Wiese stellt und verkündet, hier werden Siedlungen geplant. Was denken sich diese Personen, wenn wieder einige riesige Flächen unwiderruflich zubetoniert und versiegelt werden?

Die Umwelt wird nicht nur dadurch zerstört, sondern es werden auch mehr Belastungen entstehen, da man in diesen Randgemeinden viel mehr mobilisiert sein muss. Mir ist ein Rätsel, wie unsere Landesregierung diesem Treiben tatenlos zusehen kann. Wir sind im Waldviertel froh auf unsere Natur, daher wäre es sinnvoll, die Bautätigkeit einzustellen, da viele neue Wohnungen für die Mieter nicht finanzierbar sind.

Außerdem gibt es überall mehr Abwanderungen als Zuzüge, und für Zweitwohnbesitzer bekommt keine Gemeinde weitere Unterstützungen. Ich wünsche mir die Erhaltung dieses lebenswerten Waldviertels, wie gehabt mit grünen Wiesen und Wäldern.

Gerhard Quast, Gmünd