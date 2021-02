Ich nehme Bezug auf Ihren Artikel „Wirbel um Nachbesetzung im Amt“, zu dem ich mich einfach äußern MUSS! Ich arbeite seit nun fast 26 Jahren bei und für die Stadtgemeinde Schrems. In dieser Zeit hat es niemals, weder unter dem vorigen Bürgermeister Reinhard Österreicher noch unter dem derzeitigen Bürgermeister Karl Harrer eine Personalaufnahme gegeben, bei der eine etwaige politische Gesinnung eine Rolle gespielt hätte. Nur einmal wurde von einem jungen Stadtratsmitglied bei einem Personalhearing die Aufnahme einer Frau verhindert, da er Bedenken hatte, dass diese ja in Karenz gehen könnte, was für mich damals einen Schlag ins Gesicht einer für mich selbstverständlichen Gleichberechtigung bedeutete.

Die Stadtgemeinde Schrems als einwohnerstärkste Gemeinde des Bezirks hat eine schlanke, effektive Verwaltung mit 14 engagierten, kompetenten Frauen und Männern. Alle diese Personalaufnahmen erfolgten einstimmig durch alle Fraktionen. Nun auf einmal wird auf dem Rücken meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versucht, politisches Kleingeld zu machen! Das macht mich bestürzt und fassungslos. Liebe Politik, es gibt in Schrems viele anstehende und auch herausfordernde Sachthemen zu bearbeiten, die für die Entwicklung der Stadt so wichtig sind – arbeiten Sie konstruktiv und sachlich an diesen Themen im Interesse der Bürger unserer Gemeinde! Lassen Sie uns in der Verwaltung unsere Arbeit tun – oder ist das für manche etwa genau das Problem?

Zuletzt noch eine Bemerkung zu den Aussagen von Frau Mag. Prinz: Ist es nicht so, dass sie die Stelle als Kleinregionsmanagerin der Kleinregion Waldviertler StadtLand mit Sitz in Gmünd als Gmünderin und Tochter des damaligen Stadtamtsdirektors erhalten hat? Aber dafür war sicher ausschließlich Ihre Kompetenz ausschlaggebend und nicht Freunderlwirtschaft.

Mag. Claudia Trinko

Stadtamtsdirektorin Schrems