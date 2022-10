Disziplinlosigkeit führte zu Problemen

Durch unsachgemäße Aufgüsse gab es zuletzt permanent Probleme mit dem Saunaofen. Damit verbunden sind Ausfallzeiten und hohe Reparaturkosten. Aus diesem Grund wurde eine automatische Saunaaufgussanlage eingebaut. Sollte es vorkommen, dass der Saunaduft nicht ausreichend ist, bitte ich, dies unseren Bademeistern mitzuteilen, sodass wir umgehend nachjustieren können.

Leider wurden durch Gäste der Badearena Krems mehrmals Beschwerden eingebracht, dass es speziell in der Sauna immer wieder Probleme mit mitgebrachten Speisen und Getränken gab. In unserer Badeordnung ist geregelt, dass das Essen nur in den hiefür vorgesehenen Bereichen – auf dem Essplatz im Kellergeschoß und in der Bäderbar des Restaurants – gestattet ist. Die Bäderbar ist barrierefrei zu erreichen.

Die Maßnahmen und Vorgaben sind branchenüblich, und das Bäderpersonal ist angehalten, diese auch zu kontrollieren.

Zum Leserbrief „Kundenvertreibung in Kremser Sauna“ (NÖN 40/2022, Seite 34):

Günter kammerer, Leiter der Sport- und Freizeitbetriebe beim Magistrat der Stadt Krems