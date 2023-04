Eiernockerl zum Mittagessen

Eiernockerl machen die Östereicher schon immer. Muss man vorher immer in der Geschichte nachforschen, wer Geburtstag hat, bevor man etwas kocht? Das ist ja lächerlich.

Wie auch die Umbenennung mancher Speisen. Morgen mache ich mir ein Zigeunerschnitzel. Wenn man den Linken immer nachgibt, ist man irgendwann verloren. Der Gescheitere muss nicht ständig nachgeben, weil er am Ende der Blöde ist.

Ingrid Engertsberger

Wer ist hier ewig gestrig?

Jene, die in jedem Eiernockerl einen Nazi sehen! Tatsache ist, dass was und wann ich was um mein Geld esse ich noch immer selber bestimme.... auch wenn es manchen ewiggestrigen nachkriegsgeborenen Rächerinnen nicht passt.

Roland Erwinovsky

Prost Mahlzeit

Nach fast 80 Jahren interessiert niemand was Hitler am liebsten gegessen hat, und ich verstehe die Aufrgung nicht.

Eine österreichische Hausmannskost ist ein Essen und kein Skandal. Das Essen lässt sich der Österreicher sicher nicht vorschreiben .

Tremmel Josef