Erhaltung des Hauptplatzes in Zwettl

Es steht außer Zweifel, dass die Absicht junger Leute, ein Cafe in Zwettl errichten zu wollen, nur befürwortet werden kann. Im vorliegenden Fall geht es jedoch um die Erhaltung des alten Hauptplatzes in seiner jetzigen Form. Die ersten erschienenen Fotos vom „Juwel“ in diversen Veröffentlichungen waren „Fake-news“. Niemand konnte sich vorstellen, wie das Gebäude (eine Holz-Glaskonstruktion) auf dem Platz aussehen wird.

So ist die „Fotomontage“ entstanden, die ungefähr die richtigen Perspektiven aufzeigen sollte. Die Sicht auf den Hundertwasserbrunnen und den Platz wird von der Landstraße („Begegnungszone“) zum großen Teil nicht mehr gegeben sein. Die 55 am 21./22.1.2023 in ca. einer Sunde (!) erlangten Unterschriften erzürnter, z.T. trauriger, nicht informierter Bürgen sollten zeigen, dass es - entgegen der Meinung der Gemeinde – sehr viele Gegenstimmen gibt.

Eine genaue Recherche wie, wann, wo und auf welcher Grundlage Beschlüsse gefasst, Gutachten erstellt und Informationen weitergegeben wurden, wäre interessant. Ein neuer Bericht ohne Polemik in dieser causa ebenfalls.

Dr. Ute Strasz, Zwettl

Historischer Platz darf kein Kunstopfer des Konsums werden

Der Zwettler Hauptplatz ist ein historischer Platz und stand immer der Allgemeinheit zur Verfügung. 1994 wurde der Platz nach den Plänen von Friedensreich Hundertwasser neu gestaltet und es entstand eine Brunnenanlage, der wohl bekannte "Hundertwasserbrunnen". Dieser Platz ist ein Lebensraum für die Bevölkerung, der gerne benutzt wird. Treffpunkt, Spielplatz, Platz zum Innehalten. Auch wird der Hauptplatz von vielen Touristen besucht, gilt er doch als Wahrzeichen von Zwettl. Nun soll ein Teil dieses Platzes einem Stadtcafe zum Opfer fallen, welches das wunderbare Ambiente negativ beeinflusst.

Für mich stellen sich nun einige Fragen. Warum ein öffentlicher Platz überhaupt verpachtet werden kann? Hat nun jeder Bürger dieses Recht oder müssen doch bestimmte Voraussetzungen erbracht werden? Welche? Warum entscheidet die Gemeindeführung alleine und bezieht die Bewohner der Stadt nicht mit ein? Wer übernimmt die Kosten für die Aufschließung? Die Bürger oder die Pächter?

Da es in Zwettl sehr viele Leerstände gibt, ist es für mich unverständlich, dass dieser wunderschöner Platz verbaut wird. Es ist ein öffentlicher Raum für die Allgemeinheit. Da die Aufgrabungen schon begonnen haben, sollte man überdenken, Bäume zu pflanzen statt ein Gebäude zu bauen. Dies wäre auch im Sinne des Klimawandels.

Helga Staufer

Zwettl Gegenstimmen zu Café-Neubau: „Warum erst jetzt?“