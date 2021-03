Ich bin - dank der fragwürdigen Vorgangsweise aller Beteiligten an diesem Windpark-Projekt - sehr wohl direkt davon betroffen, da ich nur ca. 1.400 m entfernt davon wohne. Und viele sind nicht dafür oder neutral, sondern schweigen aus Angst vor möglichen negativen Folgen oder Schwierigkeiten. In Österreich darf jeder Staatsbürger seine Meinung äußern, auch wenn es manchen nicht gefällt. Darf sich ein Windparkbetreiber alles erlauben, frei nach dem Motto: „Frechheit siegt“ und das Recht mit „Baggerschaufeln treten“ und die Behörden schauen nur kurz hin und dann tatenlos weg. Einen Windpark ohne Netzableitung zu beantragen und auch genehmigt zu bekommen, ist das Standard? Wahrscheinlich nur, wenn die Netzableitung durch Natura2000-Gebiet führt, aber da stellt sich das Problem einer Naturverträglichkeitsprüfung ja nicht mehr. Wird für den Klimaschutz und somit Ausbau der Erneuerbaren Energien wirklich in Kauf genommen, dass ein Windpark eine ökologische Katastrophe darstellt, Feuchtgebiete (als Wasserspeicher) dadurch extrem geschädigt werden, intakte Wälder abgeholzt werden? Einerseits wird Wald gerodet und zubetoniert, andererseits Förderaktionen in Millionenhöhe zur Rettung des Waldes gestartet.

-Martha Lichtenwallner, Engelbrechts

Korrumpierung von Bürgermeistern

Wie zum Hohn begannen fast punktgenau zum „Tag des Waldes“ Rodungen und der Bau von Straßen, für den Windpark Grafenschlag bei Zwettl. Im Laufe des Jahres sollen dort mitten in einem Wald, der an ein Europaschutzgebiet grenzt, vier 200m hohe Windtürme in den Himmel wachsen. In unmittelbarer Nähe, in Sallingberg wird demnächst ein weiterer Windpark mit sechs Anlagen entstehen, ebenfalls im Wald. Engagierte Anrainer stemmten sich jahrelang mit großem finanziellen und zeitlichen Einsatz gegen geschönte Gutachten und die Werbemaschinerie der Betreibergesellschaften, verbunden mit einer unsagbaren Korrumpierung von Bürgermeistern, Gemeinderäten und Grundbesitzern in Form von sogenannten Abschlagszahlungen.

Wie können in einem der letzten halbwegs von industriellen Verwerfungen verschonten Gebiet, unter Umgehung sämtlicher Natur und Landschaftsschutzvorgaben, solche Projekte vom Land Niederösterreich grundsätzlich genehmigt werden, gerade jetzt, wo ständig von der bedrohten Natur, von Erhaltung der Biodiversität, vom Stopp der Bodenversiegelung, von Zivilisationsmüll etc. die Rede ist, fragt man sich als Bewohnerin, dieser noch so lebenswerten Region? Die Angst, dass dem Waldviertel bald genommen sein könnte, was es ausmacht, nämlich ein noch vorhandenes Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch und damit eine Lebensqualität, um die man uns vielerorts beneidet, sitzt im Nacken. Wieso wird für ein paar Prozent mehr Strom ein solches Ausmaß an Landschaftszerstörung in Kauf genommen? Wenn die Förderungen mit dem neuen Energie- Ausbau Gesetz so fließen, wie es zu befürchten ist, könnten bald 100 solcher Industrieanlagen aus den Wäldern ragen.

-Andrea und Roland Neuwirth, Raabs an der Thaya

Überwiegender Teil ist für Windkraft

Ob Windparks schön sind – darüber lässt sich streiten. Wir sollten jedoch froh sein, wenn eine Waldviertler Firma im Waldviertel umweltfreundliche Windparks aufstellt um das Klimaziel „CO2-neutrale Stromerzeugung“ zu erreichen. Mit Windenergieprojekten bleiben „grüne“ Arbeitsplätze und Geld in der Region! Um den Klimazielen zu entsprechen müssen wir den Strom- und Energieverbrauch CO2-neutral machen. Mit Photovoltaikanlagen allein wird das nicht gehen – und Atomkraftwerke will niemand! Der überwiegende Teil der Bevölkerung steht dem Projekt positiv oder neutral gegenüber.

-Bruno Gorski, Zwettl

„Demonstranten“ ist böse Verleumdung

Hier von hauptberuflichen Demonstranten zu sprechen ist eine böse Verleumdung und eine verzweifelte Aussage des Herrn Bürgermeister aus Grafenschlag. Diese Personen, welche auf die Missstände verweisen sind besorgt um Natur, Umwelt, Vogelschutz, Landschaftsbild und Gesundheit. Hunderte dieser Naturschützer, welche in den angrenzenden Gemeinden wohnen sind mit diesem Projekt nicht einverstanden. Aber Fakt ist, dass noch einige Verfahren im Laufen und vor Gericht anhängig sind und daher Bauarbeiten im Natura 2000 Gebiet (Waldviertler Teich-, Heide- Moorlandschaft) rechtswidrig getätigt wurden. Zerstörung ist keine Lösung, echte Energiewende schaut anders aus.

-Günther Maier, Großgöttfritz

War von Beginn an eigenartig

Laut Aussage des Herrn Bürgermeister Heiderer sind wir hauptberufliche Windkraftgegner! Ich wohne unter 2.000 Meter zu einem geplanten Windrad und es betrifft mich somit massiv und ich verbiete mir diese Unterstellungen. Die Mehrheit, wie Sie sie nennen und auch der Gemeinderat, wohnt auch nicht unmittelbar daneben! Sie, Herr Bürgermeister, ja auch nicht! Die gesamte Vorgangsweise dieses Windparks war von Beginn an eigenartig. Doch nun ist alles nur noch grotesk und entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Diese Vorgangsweise ist in hohem Maß erklärungsbedürftig. Die WEB setzt ihr Tun einfach über das Gesetz und die BH Zwettl schaut zu. Wir sind wirklich schon zu einer Bananenrepublik verkommen.

-Gerlinde Lichtenwallner, Engelbrechts

