Ich geniere mich immer, wenn ich die unseligen Debatten im Nationalrat sehen muss, wo es nicht um das Wohlergehen unseres Landes mit seinen Bewohnern geht, sondern um Machtstreben und das eigene Wohlergehen.

Das ist wie Inzucht und keiner gönnt dem anderen einen Erfolg. Leider muss ich feststellen, dass es in unserem Gemeinderat seit ein paar Jahren nicht anders ist und man zu ganz Wenigen ein Vertrauen haben kann.

Man muss sich schön langsam genieren und die Häme anderer Entscheidungsträger zur Kenntnis nehmen.

Wenn diese Vorgangsweise mehrheitlich goutiert wird, dann verstehe ich die Welt nicht mehr und möchte eigentlich hier nicht mehr zu Hause sein. Ich habe sicher nicht alles richtig gemacht, aber immer mit voller Kraft und ohne Eigennutz für unsere Gemeinde und meine MitbürgerInnen gearbeitet. Hoffentlich geben die noch vorhandenen vernünftigen Gemeinderatsmitglieder nicht auf, was ich aber auch verstehen könnte. Nur den Bürgermeister schlecht machen und sonst keine Verantwortung zu übernehmen und keine Taten zu setzen, ist sicher nicht der richtige Weg und zeugt nicht gerade von Verantwortungsbewusstsein.

Wenn in letzter Zeit mehrere Bedienstete des Stadtamtes - den früher so begehrten – Job gekündigt haben und wenn langjährige Mitarbeiter auf Grund der derzeitigen Stimmung in Krankenstand gehen, dann wird es Zeit, dass sich die verantwortlichen Mandatare, aber auch Vorgesetzte, darüber Gedanken machen. So kann es nicht weitergehen und Schuld sind nicht immer nur die anderen. Zu meiner Zeit war sicher auch nicht alles konfliktfrei, aber letztendlich haben sich immer Verstand und Verantwortungsbewusstsein durchgesetzt.

Bitte bemüht euch mehr um unsere schöne Gemeinde, lasst Herz und Hirn sprechen. Partei, Machtstreben und Show sind keine Voraussetzungen für eine gute Gemeinschaft.“

Diether Schiefer, Waidhofen, Altbürgermeister