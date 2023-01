Kein Mitleid mit Kremser ÖVP

Als politisch Ungebundener habe ich mit Doris Berger-Grabner kein Mitleid. Sie hätte in Krems in der Kommunalpolitik bleiben und als Vizebürgermeisterin eventuell auch im Bezirk mit politischen Qualitäten überzeugen können. Als Nachfolgerin einer Alkolenkerin in den Bundesrat geschoben zu werden, ist halt erheblich einfacher, als sich an der Basis festigen zu müssen. Die Kandidatur als Bürgermeisterin war zu anstrengend, das Geld im Bundesrat wird einfacher verdient. Ich finde die Vorgangsweise, sich auf Vorzugsstimmen zu berufen, richtig und ehrlicher, als hinaufgehievt zu werden.

Franz Hofbauer, Krems