NÖN Leser über „Eine Frau kämpft um ihre Pension“

Der NÖN-Bericht über Marianne Distls bislang vergeblichen Kampf um die Durchsetzung einer Berufsunfähigkeitspension legte einen Finger auf offene Wunden: Zahlreiche Leserinnen und Leser berichten über ähnliche Erfahrungen. Foto: Peischl

Seit 2020 neun Operationen …

Den Inhalt kann ich nur bestätigen bzw. ergänzen. Die Vorgehensweise der PVA ist einfach skandalös.

Ich bin Jahrgang 1961 und kämpfe seit 2017 gegen diese Parallelwelt. 2019 war ich für acht Monate in Berufsunfähigkeitspension, bis mir ein Schreiben der PVA die Genesung mitgeteilt hat und das AMS mein Arbeitgeber wurde. Seit Februar 2021 kämpfe ich nun um meine BU-Pension. Den Weg an das Oberlandesgericht (OLG) habe ich ebenfalls bestritten. Das Urteil des Sozialgerichts Korneuburg wurde aufgehoben, es wurde vom OLG in die erste Instanz zurückverwiesen. Nach zwei weiteren skandalösen Sozialgerichtstagen im November 2022 wurde abgelehnt. Derzeit läuft mein Verschlechterungsantrag, der wiederum in die Länge gezogen wird. Seit 2020 habe ich neun Operationen gehabt. Die diversen gesundheitlichen Probleme haben zu einer Feststellung einer 50-prozentigen Invalidität geführt.

Ein weiteres Thema ist die ÖGK Gänserndorf, die durch Ihre Kontrollärztin dieses Horrorszenario noch verstärkt. Krankheiten und Befunde werden als „alte Gschichtln“ abgetan, das AMS soll mich erhalten.

Wolfgang Kleinander, Lassee

Dokumente nach Klagefrist zugestellt

Ich kann dieses Vorgehen der PVA nur bestätigen. Ich erhielt Ärzte für drei Untersuchungen, obwohl keine Diagnosen in dieser Richtung bestehen. Die Ärzte fragten mich, warum ich ihnen zugewiesen wurde. Die Orthopädin machte im Blitztempo einen neurologischen Status, (wartete nicht einmal meine Antwort ab, ob z. B. eine Reaktion vorhanden ist) ignorierte die seit Monaten anhaltenden Schmerzen, dokumentierte diese auch nur in einem kurzen Satz und schrieb dann in den Befund, dass ich zu 100 Prozent arbeitsfähig sei, obwohl ich mittlerweile fast ein halbes Jahr im Krankenstand war.

Ich forderte die Dokumente der Untersuchungen an, diese wurden mir (trotz mehrfacher schriftlicher und mündlicher Aufforderung) erst nach drei Monaten und eine Woche NACH der Klagefrist zugestellt. Lapidare Antwort: Das muss irgendwo verschollen sein. Man wartet bewusst ab, dass der Patient aufgibt.

Hier werden mit Absicht wichtige Informationen zurückgehalten, um den Patienten zu verunsichern und ihn zu zwingen, keine Klagen einzureichen.

Ich muss jetzt wieder zu Gutachtern nach St. Pölten fahren, obwohl von vornherein absehbar ist, dass die Klage abgewiesen wird, weil die Ablehnungsbescheid-Diagnose überhaupt nichts mit dem wirklichen Krankheitsbild zu tun hat.

B. D. (Name der Red. bekannt), per E-Mail

Keine Befunde meiner Schmerzen

Ich habe fast exakt die gleichen Probleme: auch mit den Händen, auch psychisch. Auch ich habe mich letztes Jahr zweimal von Geliebten verabschieden müssen.

Bei mir ist mittlerweile das rechte Handgelenk vollversteift. Links sind die Ödeme mit der ersten Handwurzelreihe entfernt worden, was mir eine 40-prozentige Bewegungseinschränkung beschert hat. Die Schmerzen in den Daumengrundgelenken habe ich immer noch, beidseitig. Zudem habe ich eine Hüftgelenksarthrose. Ich trage ausschließlich orthopädische Schuhe. Mein Leben lang habe ich das ADHS-Syndrom, worauf ich aber erst selbst vor zehn Jahren gestoßen bin (mittlerweile auch belegt). Mein Leben war ein Chaos!

Wenn ich diverse Dinge meide, kann ich mit meinen Angststörungen leben.

Ich bin seit zehn Jahren arbeitslos und habe jetzt auch noch eine 50-prozentige Behinderung (physisch). Ich bin gelernter Zimmermann mit Brief und war eigentlich, mit wenigen Ausnahmen, immer irgendwie handwerklich tätig. Jetzt bin ich 55 und ich seh nicht wirklich eine Chance, einen geeigneten Job zu finden.

Letzte Woche habe ich wieder einmal einen Antrag bei der PVA gestellt – und ich weiß heute schon: Zuerst folgt eine nicht fachgerechte und erniedrigende Untersuchung (die haben letztes Mal mein Doppelkinn gemessen) bei denen … und dann die Absage. Obwohl ich nichts von dem machen kann, wovon die meinen, dass ich tun könne.

Leider gibt es keine Befunde meiner Schmerzen … somit bin ich voll arbeitsfähig. Ich stelle jetzt abwechselnd an das AMS und an die PVA Anträge.

Ich verstehe Frau Distl sehr gut. Leider kann ich mir keinen Anwalt leisten.

Stefan Cantieni, Höflein an der Donau

Patientenanwalt kann nichts tun

Mir geht es seit Jahren so. Ich habe eine angeborene, schwerwiegende Entwicklungsstörung, wie es offiziell heißt, bin zu 70 Prozent behindert, öffentliche Verkehrsmittel sind unzumutbar.

Die PVA lehnt seit Jahren mein Begehren auf Berufsunfähigkeit ab. Ich habe eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht, schaffe wegen der Krankheit aber meist nur drei Monate, mit vielen Krankentagen. Ich versuche, Jobs zu finden, leider nimmt mich keiner, wenn er dann von den Einschränkungen erfährt. Ein Job im Home-Office ist schwer zu finden, dies würde gehen.

Es hilft einem auch keiner bei der ungerechten Behandlung seitens der PVA. Der Patientenanwalt kann nichts tun, weil die PVA und deren Gutachter den Schutz von Beamtenstatus haben und als Behörde gelten, nicht als Arzt.

Denn bei dem letzten Gutachten wurden unrichtige Dinge in dieses geschrieben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Dinge dazu erfunden, manche ausgelassen und mir unterstellt, ich würde meine Krankheit nur simulieren.

Meine Ärztin wurde falsch zitiert und die Gutachten meiner Ärzte ignoriert, welche alle eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigen.

Gerade warte ich noch immer auf einen Brief vom Gericht, da ich den Gutachter vom Gericht ablehnte. Dieser ist bekannt für seine Art, jeden abzulehnen und zugunsten der PVA zu entscheiden. Außerdem war ich schon vor einigen Jahren bei diesem. Er lässt einen nicht aussprechen, verdreht einem die Worte und legt einem andere Aussagen in den Mund.

Es ist ein Albtraum, wie diese Behörde mit kranken Personen umgeht und so das Leiden noch schlimmer macht.

Psychisch zermürbt es einen und man überlegt oft, einfach aufzugeben – und genau das wollen die …

Barbara W., Eggendorf