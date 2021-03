Sg. Herr Bezirkshauptmann Mag. Grusch!

Sie vermitteln mir in der letzten NÖN Ausgabe vom 17.3.21 in ihrem Kommentar, dass die 2te Waldviertler Klimademo nicht zielführend sei und wir unsere Energie anderweitig besser verwenden könnten.

Grundsätzlich: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es nie Energieverschwendung sein kann, für unsere Überzeugungen auf die Straße zu gehen. Wir tun das mit großem Respekt vor der Demokratie und besonders in Bezug auf die Corona-Pandemie mit sehr viel Bedacht.

Als privater Veranstalter der 2ten Waldviertler Klima-Demo mit dem Schwerpunkt „Pro FJ-Bahn, 2gleisiger Ausbau bis Gmünd, nicht nur bis Horn“ war ich irritiert, dass Sie als Leiter der genehmigenden Behörde, an die ich mich als Bürger vertrauensvoll gewendet habe, einen für mich abfälligen Kommentar bzgl. der geplanten Kundgebung abgeben. Und das öffentlich in einer Zeitung. Und damit auch den Eindruck erwecken, dass es eine Veranstaltung der „Grünen“ sei (was nicht stimmt). Und das, obwohl sie als Bezirkshauptmann zur Unparteilichkeit verpflichtet sind!

Zur Klarstellung:

Die Klima-Demo war keine Veranstaltung einer politischen Partei, nicht schwarz, nicht türkis, nicht rot, nicht grün, nicht blau, nicht pink. Sie war überparteilich.

Vielleicht haben sie diesen Umstand in der Freude über eine Initiative, die sich für den Klimaschutz und konkret für die FJ-Bahn und den 2gleisigen Ausbau einsetzt, übersehen. Ich hoffe es ist jetzt für die Zukunft klarer.

Spätestens im Herbst wird es wieder die Möglichkeit geben, sich für den Klimaschutz überparteilich und gemeinsam einzusetzen. Es ist jeder und jede eingeladen, Teil dieser Waldviertler Klimabewegung zu sein. Denn nur gemeinsam und mit einer Stimme können wir dafür sorgen, dass der Klimawandel keine Klimakatastrophe wird.

In diesem Sinn bis zum nächsten Klima-Demo im Herbst

Christian Oberlechner aus Waldenstein, Veranstalter der Klima-Demo März 2021