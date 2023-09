Wenn ich an die Kleidervorschriften der Taliban in Afghanistan denke, dann wird mir angesichts von Vorschriften mulmig. In den Sechzigerjahren waren Frauen in Afghanistan so gekleidet, wie Frauen in Österreich heute.

Will die Gesellschaft und die Schule ist ein Vorbild der Gesellschaft, bestimmen, wie sich Mädchen und auch Knaben in Österreich zu kleiden haben?

Steuern wir zukünftig ebenfalls auf eine Kleidungsvorschrift in allen Bereichen zu? Jetzt in Schulen und dann im Büro und irgendwann sagt der Ehemann, wie sich die Frau zu kleiden hat? Wie gesagt, in den 60iger Jahren waren afghanische Frauen sexier angezogen als Österreicherinnen heute, man braucht dies nur zu googeln.

Solch eine Gesellschaft möchte ich nicht!

Denn Freiheit ist die Autonomie des Subjekts, dass heißt jeder Mensch darf frei entscheiden, solange er die Freiheit anderer nicht einschränkt.

Und das tun die Schüler und Schülerinnen keinesfalls, auch wenn dies manchen nicht gefallen mag.

Alfred Heimlich, Kapfenberg

Leserbrief zum Artikel „Gymnasium Stockerau führt Kleiderordnung ein“