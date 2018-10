So um 1998 wurde er wieder verlegt. Dort entstanden ein Parkplatz und ein Veranstaltungsgelände, wo neben den Events der Sportunion auch das Feuerwehrfest stattfand.

Die Wohnhäuser wurden so um 2012 errichtet. Das Haus von Herrn Wurzenberger sowie das meinige liegen in der Taubengasse beziehungsweise beim Gutledererplatz. Da das Zelt hinten bei der Bahn steht, ist eine direkte Beschallung unserer Wohnobjekte gegeben. Bei mir kommt hinzu, dass ein lustiges Treiben zwischen Zelt und Café Adele herrscht. Meist bin ich ab 6 Uhr morgens dabei, die auf meinen Fensterbänken hinterlassenen Bierflaschen, Essensreste und sonstige Hinterlassenschaften zu beseitigen. Da ja am Sonntag der Kirtag stattfindet – der seit zwei Jahren den Gutledererplatz miteinschließt.

Ich habe schon zu Beginn der Zeltfeste um Verständnis für die Anrainer ersucht. Die Feuerwehr feiert seit Jahren im Betriebsgebiet Ernegg. Nur die Sportunion ist stur – dafür bekommt sie meinerseits keine Spende mehr.

Wolfgang Zeisenböck, Steinakirchen

Leserbrief zum Artikel „Techno-Musik statt Oktoberfest-Flair?“ in der Erlauftaler NÖN, Woche 41, betreffend dem Steinakirchner Oktoberfest.