Die geplanten Schließungen der Bankfilialen in Senftenberg und Paudorf wurden sicherlich aufgrund von Unwirtschaftlichkeit beschlossen. Keine Firma, schon gar nicht eine Bank, darf einen unwirtschaftlichen Betrieb aufrechterhalten. Es gibt sicher stichhaltige Argumente, warum es zu den Schließungen kommen wird. Unterschriftenaktion werden dies nicht verhindern können.

Zum Argument, dass kein Bankomat vorhanden sei: Ein guter Freund, ehemaliger Bankbeamter, sagte mir, dass es sehr wohl möglich wäre, einen Bankomat außerhalb einer Bankfiliale, z. B. im Gemeindeamt, aufzustellen. Die Kosten dafür müssten jedoch von der Gemeinde getragen werden. Tipp an die Kommunalpolitiker in den betroffenen Gemeinden: Aktiv werden im Sinne eines guten Services an die Mitbürger!

Alfred Redl, Langenlois