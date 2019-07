Land- & Forstwirte sollten sich darüber klar werden, dass sie eigenständig agierende und verantwortliche Betriebswirte sind. Sie können nicht einerseits die Erfolge ihres Wirtschaftens allein für sich reklamieren, Misserfolge aber der „Allgemeinheit“ umhängen wollen ...

So ist schon lange Zeit völlig klar, dass der überdimensionale Anbau von Fichtenkulturen irgendwann in die „Hosen“ gehen wird; aber man wollte ja möglichst schnellwüchsiges Holz – erraten – um daran rasch zu verdienen ... Alles legitim, aber bitte dann nicht sudern, wenn es nicht so klappt ...

Die Aussage „jeder zieht Nutzen aus dem Wald“ ist frech und hanebüchen. Wollen die Bauern Geld für den Sauerstoff, den auch wir Nichtbauern gierig einatmen, erhalten? Was die Holzimporte betrifft – ja, auch die Säger sind Betriebswirte und kaufen das Holz dort, wo sie es am günstigsten bekommen – wie es übrigens auch die Bauern tun, wenn sie irgendetwas einkaufen.

Im übrigen passt das alles ins Bild, dass man – insbesondere im nördlichen Waldviertel – vom Bauern hat: Schon als Kleinkinder werden sie dazu angehalten, zu kleine Schuhe zu tragen, damit sie rasch das Jammern lernen ...

Karl Figerl, per Mail

Leserbrief zu den Holzimport-Demonstrationen.