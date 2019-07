Es entbehrt nicht an Mutwilligkeit wenn man Ausdrücke und Ansichten, die zu seiner Zeit gebräuchlich waren, mit ähnlichen Ausdrücken der Nationalsozialisten, mehr als ein halbes Jahrhundert später, gleichsetzt. Wie oft und wie weit Hamerlings Schriften umgedeutet und benutzt wurden, weiß der profunde Leser ja. Meiner Meinung nach sollte man auch nicht nur eines seiner Stücke herausnehmen und interpretieren, sondern sein gesamtes Werk mit einbeziehen. Nicht nur im „Humunculus“, auch in anderen Werken bediente sich Hamerling ja an mittelalterlicher und noch viel älterer Literatur. Die wissenschaftliche Arbeit von Frau Reimann wird sicher, wenn sie fertig ist, für den interessierten Leser wichtig. Hamerling war ja bekennender Opportunist und Selbstdarsteller, es ist legitim von Frau Krumpöck dieselben Werbemittel anzuwenden, um ihr Buch zu verkaufen. Für mich hat sich das Buch auf das reduziert, was Frau Krumpöck am Anfang schreibt, auf bewusstes bekleckern Hamerlings.

Franz Leitner, Fromberg

Leserbrief zum Interview mit Ilse Krumpöck zu ihrem Buch über Robert Hamerling.