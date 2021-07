Wenn Gemeinderat Martin Zöhrer als relativer Neuling im Gemeinderat als einziger die Sinnhaftigkeit der Arbeitsgruppe Parken infrage stellt und Corona-bedingte Verzögerungen und Online-Sitzungen kritisiert, ist das für mich eindeutig „Polit-Gezeter“.

Die FPÖ-Forderung „3 x 1“ (eine Zone, ein Tarif und eine Gratisstunde) ist gesetzlich, technisch und finanziell nicht einfach realisierbar. Daran ist schon die ÖVP bei der Einführung und die erste AG Parken 2014 gescheitert.

Wenn die FPÖ nicht nur provozieren, sondern konkret mitarbeiten will, müsste sie einen gesetzlich umsetzbaren Plan mit Vor- und Nachteilen und finanziellen Auswirkungen vorlegen.

Als ich im Gemeinderat eine Prüfung der „echten Gratisstunde“ auf technische Machbarkeit und finanzielle Auswirkung beantragt habe, haben FPÖ wie ÖVP und SPÖ dagegen gestimmt. So blockiert man die notwendige Faktenerhebung dazu. Ich wurde sogar beschuldigt, Kremser des Missbrauchs der Gratisstunde zu bezichtigen, obwohl die Mehrfachnutzung derzeit offiziell ermöglicht wird.

Die FPÖ-Forderung nach einer „Gratisstunde“ nicht einmal der FPÖ-Bürgermeister in Wels realisiert. 1,5 Stunden kosten dort 1,50 Euro –bei uns in Krems 0,50 Euro. Ernsthafte Mitarbeit und Aufzeigen von Lösungsansetzen statt billiger Stimmenfang würde dem Gelöbnis als Gemeinderat eher entsprechen, wo es heißt „… das Wohl der Stadt Krems an der Donau nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern“, also nicht für die FPÖ, sondern für die Stadt zu arbeiten.



Mag. Wolfgang Mahrer,Gemeinderat der KLS