Vizebürgermeister ist kein Löhr-Verteidiger

Zum Leserbrief „Grengg polarisiert“ (NÖN 9/2021, Seite 20) ersuchte uns KLS-Gemeinderat Wolfgang Mahrer um folgende Klarstellung:

Im Satz „Sowohl ÖVP-Vize Krammer als auch FPÖ-Gemeinderat Friedl legten sich lange und wortreich für Maria Grengg und – noch schlimmer – für den als Kriegsverbrecher verurteilten Nazigeneral Löhr ins Zeug.“ Die zwei Worte „bei Letzerem“ gingen leider verloren. So entstand der Eindruck, dass Erwin Krammer ebenfalls über General Löhr gesprochen hätte. Dies war nicht der Fall, und ich entschuldige mich dafür, ihn fälschlich in den Verdacht der „Löhr-Bewunderung“ gebracht zu haben.

-Mag. Wolfgang Mahrer

Sanfte Mobilität auch für Krems Zukunft

In den letzten Wochen war viel über die Linienführung des Stadtbusses in der Altstadt zu lesen. Hauptkritikpunkt sind die größeren Busse, die in zu engen Straßenzügen geführt werden. Konflikte gibt es zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, Geschäftsleuten, Anrainern und Schülern bzw. deren Eltern.

Die kontroversiellen Standpunkte und Unvereinbarkeiten in dieser Diskussion weisen meiner Meinung nach darauf hin, dass es eigentlich um eine tiefer liegende Frage geht: Wie kann es gelingen, den öffentlichen Raum und die Verkehrsflächen im Sinne der Gerechtigkeit für alle Verkehrsteilnehmer, der Sicherheit und nicht zuletzt auch des Klimaschutzes umzugestalten? Die Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte war sehr stark auf den Kfz-Verkehr fokussiert und hat diesen systematisch bevorzugt. Aktuell stehen dem sogenannten motorisierter Individualverkehr (MIV) ca. 90 % der vorhandenen Verkehrsflächen vorrangig zur Verfügung. Die Radlobby Krems setzt sich seit Jahren für die sanfte Mobilität ein, also für Radfahrende, zu Fuß Gehende und für den öffentlichen Verkehr. Zum Beispiel unterstützen wir die Forderung nach einer Begegnungszone in der Unteren Landstraße zwischen Wienertor und Moserplatz. Sie ist eine wesentliche Maßnahme in unserem Konzept zur Öffnung und Durchgängigkeit der Kremser Altstadt für Radfahrende. Eine Begegnungszone würde hier auch das Radfahren gegen die Einbahn ermöglichen und so zahlreichen Radlern, die aus Rehberg, vom Steindl oder aus der Wiener Straße kommen, die Zufahrt wesentlich erleichtern. Verkehrsberuhigende Maßnahmen wie diese führen zu einer Attraktivierung und Belebung der Stadtzentren, das zeigen zahlreiche Beispiele aus Österreich und anderen europäischen Ländern. Es ist an der Zeit, dass auch Krems diesen Weg einschlägt.

-Gerhard Hanel, Gruppensprecher der Radlobby Krems

Bürgermeister hätte handeln müssen

Zu den Berichten über einen Corona-Cluster nach einer Faschings-Veranstaltung in Senftenberg:

Fest steht, dass der Bürgermeister zum „Narrengeschehen“ Kontakt hatte. Wenn dieser Umzug nicht bewilligt war, drängt sich die Frage auf, weshalb der Bürgermeister nicht eingeschritten ist. Dass dies erst nach Wochen zum Anlass genommen wird, um einen Polit-Streit in der Gemeindestube über Medien öffentlich auszutragen, wirkt mehr als durchsichtig. Die Fremdenverkehrs- und Kurgemeinde wird dabei als Corona-Hochburg angepatzt.

Es wäre für den Bürgermeister an der Zeit, sich zu seinem Verhalten bzw. Nichthandeln öffentlich zu erklären, so wie er es mir gegenüber persönlich getan hat. Viele Senftenberger warten darauf.

Es braucht gerade jetzt in unserer Gemeinde kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und somit Rückkehr zur Normalität.

-Regierungsrat Karl Frenslich, Senftenberg

Viele Probleme in der Impfstraße

Mein 91-jähriger Vater hatte heute (22. März, Anm.) einen Corona-Impftermin in der Gemeinschaftspraxis Saahs in Krems. Es war ein einziges Chaos. Mindestens zehn Personen haben zum gleichen Zeitpunkt den Termin bekommen, mussten in der Warteschlange im Freien (im Durchlass Dachsberggasse) stehen, wo es saukalt und windig war. Es gab nur etwa fünf Sitzplätze im (ebenfalls kalten) Vorraum. Kein Abstand!

Ich hatte Glück, dass ich einen Sessel für meinen Vater ergattern konnte, da er schon sehr schwach auf den Beinen ist. Die Impfstraße ist nicht behindertengerecht. Im Impfraum (ca. 3 x 4 Meter) waren bis zu acht Personen gleichzeitig. Habe auch beobachtet, dass ein älteres Ehepaar sich alleine über die vorhandenen Stufen hinunter bemühte. Hier kann man nicht von Koordination sprechen, und man denkt, man ist im hintersten Winkel von Sibirien.

PS: Ich gehe jede Woche dreimal in Langenlois testen. Hut ab vor dieser Teststraße. Die Organisation ist perfekt.

-Waltraud Geisberger, Gobelsburg

Viele Hundebesitzer sind rücksichtslos

Gleich einmal vorweg: Ich liebe Hunde und finde das Zusammenleben mit Hunden wunderbar! Welche Situation mich zur Verzweiflung bringt, ist aber folgende: Ich bin Sportlehrerin an einer AHS in Krems und bemühe mich, die Bewegungsstunden für Kinder und Jugendliche interessant, sinnvoll, kreativ und motivierend zu gestalten.

Die aktuelle Corona-Situation gebietet es, sportliche Betätigung indoor zu vermeiden, der Bundessportplatz ist nicht aktiviert, der Ausportplatz gesperrt, das Bad gesperrt. Eine Situation wie früher, keine ausgewiesenen Sportplätze zur Verfügung zu haben, erfordert eben, kreativ zu sein. Grundsätzlich bietet Krems viele alternative Möglichkeiten, ist eine lebenswerte Stadt: Stadtpark, Donaulände, die Krems entlang, Kreuzberg, Kuhberg, Spielplatz Stein, Freizeitanlage Mitterau, …

Alles total abwechslungsreich. Nur bin ich überall mit einem ewigen Spießrutenlauf zwischen Hundekothaufen konfrontiert! Mit einer Klasse hatte ich die Idee, die Haufen in einer Sportstunde auf unserem Weg zu zählen – nach kurzer Zeit waren wir bei zehn, und die Schüler meinten spontan: „Das ist aber nicht lustig!“ Das finde ich ebenfalls: DAS IST NICHT LUSTIG!

-Elke Merkl-Plott, Furth