Sie haben alle Kinder und lassen es trotzdem zu, dass diese keine Zukunft haben. Sie lassen es zu, dass unsere gewählten Volksvertreter das Land in den Abgrund treiben und wir alle wie die Lemminge mitgehen.

Sie berichten nichts darüber, dass verbautes Land kein Wasser aufnehmen kann, Flüsse, die verbaut und begradigt werden, zu schnell abfließen und nicht mehr genug Wasser ins Grundwasser abgeben können. Feuchtwiesen, die trockengelegt werden, Augebiete, die gerodet werden, und zersiedeltes Land, das kein Wasser mehr aufnehmen kann.

Ja was glauben Sie, woher Ihr Wasser aus der Leitung kommt, das Ihre Kinder künftig trinken wollen? Glauben Sie, ein Baum ist nur schützenswert um seiner selbst? Woher kommt unser Sauerstoff, der in unserer Atmosphäre unser Leben erst zulässt? Wurden diese Fragen schon einem dieser Verantwortungsträger gestellt? Können die das überhaupt beantworten?

In Ulrichskirchen wird, so heißt es, ein Billa gebaut im Feuchtgebiet, einem noch feuchten Gebiet, das eigentlich renaturiert gehört. In Gänserndorf soll Ackerland für Wohnbauten versiegelt werden. Warum setzt man nicht auf die ganzen Industriezentren? Dort ist der Schaden schon angerichtet. Übrigens, in Groß-Schweinbarth entstand mitten im Grünen mit Parkplätzen und Zufahrtsstraßen ein Heuriger in den Dimensionen eines dreistöckigen Restaurants.

Das sind alles Dinge, die in diesem Land gehen. Leute sitzen in Funktionen anscheinend ohne Wissen und Kenntnisse der Zusammenhänge darüber, wie unser Planet funktioniert, und treffen Entscheidungen, die ihren Kindern das Leben und eine Zukunft unmöglich machen werden.

Ein Bürgermeister kann so viel Schaden anrichten wie früher ein Feldherr in einer Schlacht. Dieser wusste, was er tat. Wissen das die Politiker auch? Ich fürchte nicht. Denn wüssten sie es, was wären sie dann?

Regina Gnauer,

Wolkersdorf