Zur bestehenden Diskussion über den Bebauungsplan zur Altstadterhaltung in Stockerau muss man schon sagen, dass diese Maßnahme zu spät kommt und ein unwirksames Mittel zur Zielerreichung ist. Der Sager von Frau Bürgermeisterin Völkl „Die Haubesitzer schauen nur auf sich selbst“ gilt sinngemäß für die Stadtgemeinde auch. Warum behält sich diese die Tennisplatzgründe zurück bzw. klammert diese von der Wirksamkeit des in Rede stehenden Bebauungsplans aus? Damit sie diese bei passender Gelegenheit günstig verkaufen kann!

Somit bleibt als Beigeschmack der Eindruck, man will die privaten Eigentümer ärgern und mit Beschränkungen belasten. Denkmalschutzbestimmungen sind immer wieder mit Kosten für die Eigentümer verbunden. Diese Bestimmungen dienen aber der Allgemeinheit. Also soll die Allgemeinheit auch etwas aus Steuermitteln dazuzahlen, wenn sie dafür etwas haben will. Eine Partei, die immer bei passender Gelegenheit das Privateigentum scheinbar hochhält, erkennt nicht die Verantwortung, die sich für den Eigentümer daraus ergibt. Im Gegenteil – sie setzt noch eins drauf!

Dass solche Denkmalschutzbestimmungen nichts taugen, beweist das Beispiel in Wien. Vor dem Inkrafttreten der Bauordnungsnovelle hat man so laut getrommelt, dass Bauträger Gründerzeithäuser schnell abgerissen haben, die nunmehr fehlen. Die Plattenbauten des Herrn LH Ludwig kosten nämlich etwas viel mehr für den Mieter und sind ein Nachbau aus dem Kommunismus! Damals hat man mit dem Finger auf diese Art des Wohnbaus im „Osten“ gezeigt.

Auch in Stockerau gibt es ein Beispiel, wo etwas falsch gemacht wurde. Das Haus an der Ecke Landstraße – Hauptstraße bzw. Rathausplatz wurde kürzlich abgerissen. Es hatte eine gegliederte Fassade und wäre auf jeden Fall erhaltungswürdig gewesen. Künftig wird ein schiacher Wohnblock diesen Platz einnehmen. Wo ist da der Sinn von Maßnahmen der Politik? Man soll jetzt nicht auf die Notwendigkeit von Bebauungsbestimmungen hinweisen, denn ein Bauträger hat so viel parteipolitische Verbindung (nach rechter oder linker Reichshälfte) dass er einen Gestaltungsbeirat in seinem Sinne beeinflussen kann (das Allgemeinwohl zählt ja). Und der Turm des Herrn Tojner in Wien ist ein bezeichnendes Beispiel für diese Praxis. Der letzte Leserbriefscheiber irrt auch, wenn er glaubt, dass der Wohnbaulandesrat in NÖ die Stockerauer ÖVP korrigieren wird. Bebauungsplan und Flächenwidmung sind ureigenste Gemeindekompetenz. Das Land NÖ muss nur zustimmen. Ich kann nur hoffen, dass sich das Privateigentum ohne behördliche Schranken durchsetzt und rufe alle Eigentümer auf, sich nichts gefallen zu lassen. Eigentum verpflichtet gegen kommunale Realitätsferne!

Franz Huber, 2000 Stockerau

