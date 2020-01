Ich weiß nicht an welche Türe Markus geklopft hat, eventuell hat er den Eingang nicht gefunden (da er bis vor Kurzem nicht in Groß Gerungs seinen Lebensmittelpunkt gesehen hat?!).

In diesem Fall „läuft man mit vielen Anliegen an die Gemeinde gegen verschlossene Türen“ da gebe ich ihm Recht! Ich selber bin als geborener Gerungs vor circa zehn Jahren zurückgekehrt, um meinen Lebensmittelpunkt wieder hier zu festigen. Entgegen den Behauptungen wurde ich bestens bei Projekten, wo ich in diesen zehn Jahren mitwirken durfte, unterstützt!

Mein letztes Projekt war die Schaffung eines Betriebsgebäudes 2018/19 auf modernstem Stand der Technik, Investment von circa 750.000 Euro! Mitunter Dank der unkomplizierten und positiven Unterstützung der Gemeinde, konnte ich so in diesem Zeitraum reibungslos eines der modernsten Gebäude (LWP + Klima + 22kW PV + Glasfaser + E-Ladepunkt mit 22kW) mitten im Stadtkern von Gr. Gerungs errichten.

In diesem Gebäude ist nun ein internationales Softwareunternehmen angesiedelt, welches neun hoch qualifizierten Mitarbeitern einen zukunftssicheren Arbeitsplatz ermöglicht. Manchmal reicht auch einfach „höflich Fragen“…

Roland Rogner, Groß Gerungs