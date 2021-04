Mit Interesse habe ich sowohl den Kommentar „Manchmal tut’s die Information“ als auch den Artikel „Bürger sagen ‚Nein‘ zu Bauvorgaben: Glassturz über Innenstadt“ in der letzten NÖN-Korneuburg-Ausgabe Nr. 14 vom 7. 4. 2021 gelesen. Danke für diese Berichte!

Kritik an Richtlinien Bürger sagen "Nein" zu Bauvorgaben in Stockerau

Dass eine Hauptplatzumgestaltung prädestiniert für Bürgerbeteiligung ist (Kommentar), lässt wohl den Schluss zu, dass auch neue Bebauungsbestimmungen und neue Schutzzonen im gesamten Stadtzentrum von Stockerau die volle Einbindung der Bürger zwingend voraussetzen.

Dies hat die Stadtgemeinde Stockerau leider bisher völlig ignoriert. Auch dank NÖN soll dieser Bürgerbeteiligungsprozess jetzt spät, aber doch nachgeholt werden, wie ich im Beitrag „Glassturz über Innenstadt“ lesen konnte. Gesprächseinladung habe ich als einer der Betroffenen bis jetzt zwar noch keine erhalten, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Es wäre zu wünschen, dass die Stadtverantwortlichen hier endlich umdenken.

Den bildlichen Vergleich mit dem „Glassturz über der Stockerauer Innenstadt“ halte ich übrigens für absolut treffend: Rund um die Innenstadt soll in Stockerau weiter „wie verrückt“ gebaut werden, auch neue Grünflächen am Stadtrand werden weiter versiegelt und Wohnblöcke hingestellt. Nur die Innenstadt will man buchstäblich sterben lassen: Keine Änderung heißt keine Zukunft, und davon ist auch die Wirtschaft betroffen. Und Wohnbau bzw. Mieten werden als Folge in Stockerau mittelfristig sicher deutlich teurer.

Ich hoffe darauf, dass sich auch die NÖ Landesregierung in Stockerau noch kräftig einmischt und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf mit seinem „umfassenden Bodenschutzpaket“ die richtigen Weichen für die Zukunft stellt.

Meines Erachtens bedeutet Bodenschutz zugleich Verdichtung im Zentrum, vor allem in die Höhe, falls noch nicht genutzt, und behutsame Verwertung von Baulandreserven im Stadtgebiet.

Von einem „Glassturz über der Innenstadt“ kann ich auf Ebene der NÖ Landesregierung jedenfalls nichts lesen.

-Peter Kuessel, 2000 Stockerau

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.