Seit Jahren verringert die Badener Stadtdiktatur systematisch in nicht unerheblicher Menge die Parkplätze in der Stadt, verengt absichtlich um sündteures Geld die Straßen, gewährt Gemüsestandlern jeden Freitag die Benutzung des Parkplatzes am Brusattiplatz und führt jetzt mit der Begründung, es gebe zu wenig Parkplätze, eine massive Flächenerweiterung der Kurzparkzone ein, sowie eine Verdoppelung der Parkgebühren in der Kernzone. Das ist Zynismus pur, veranstaltet vom Bürgermeister und seiner grauen (grünen) Eminenz im Hintergrund, um Badens Finanzlöcher zu stopfen. Der Bürgermeister wagte es auch noch gegenüber einem Geschäftsmann zu sagen: „Bei der nächsten Wahl in drei Jahren haben die Badener das eh schon wieder vergessen!“ (Ob er sich da nicht irrt?). Ohne die Leute und die Wirtschaft einzubinden, fahren die beiden, samt Entourage diktatorisch über die Bürger drüber.

Ich denke, das haben wir Badener Bürger nicht verdient und fordern den Bürgermeister samt seiner grünen Ghostwriterin auf, ihre wohl dotierten Sessel zu räumen.

Die beiden fahren mit der Kurzparkzonenerweiterung die Wirtschaft der Stadt an die Wand (siehe Wr. Neustadt) und verursachen uns Badener Bürgern Stress und eine massive Verringerung unserer Lebensqualität. Frau Jeitler-Cincelli, die angebliche Vertreterin der Wirtschaft und stellvertretende Generalsekretärin des „Österreichischen Wirtschaftsbundes“ sowie Badener Stadträtin bat sogar, sich der Abstimmung enthalten zu dürfen und zeigte damit ihrer ureigensten Klientel die kalte Schulter. Die nächste Schnapsidee mit dem Neubau des erst ca. 25 Jahre alten Parkhauses Süd um 6 Millionen Euro ließ auch nicht lange auf sich warten. Der Bürger wird’s schon zahlen – klar bei den zu erwartenden Kurzparkzoneneinnahmen von über einer halben Million Euro.

Franz Fürst, Baden

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.