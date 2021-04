Bezirk Zwettl Streitgespräch: Mit Impfturbo aus der Pandemie kommen

Im Streitgespräch zwischen den Abgeordneten Brandweiner und Kainz wurde auch über die Coronamüdigkeit gesprochen. Diese besteht ja, weil es keine klare Linie der Regierung gibt, keine konkreten Pläne, die die Bevölkerung motivieren würde, die gesetzten Maßnahmen mitzutragen. Und natürlich will die SPÖ ein Maskengebot im Parlament – ich halte das auch für eine Selbstverständlichkeit und für ein Zeichen von Respekt gegenüber dem anderen. Dass Kainz sagt, dass PCR-Tests nichts aussagen oder Tests eigentlich ungültig seien, halte ich für gefährlich. Testen erlaubt mehr Freiheiten. Testen ist absolut notwendig, und das wurde auch von der SPÖ-Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner immer wieder eingefordert. Und man wird diese auch an Zutritte und Eintritte koppeln, solange es keine Durchimpfung gibt. Das schafft Planungssicherheit für die Betriebe und macht eine Öffnung möglich und sicher. Ich bin der Meinung, dass man sich impfen lassen sollte, sobald die Möglichkeit dazu besteht, damit wir so schnell wie möglich dieser Pandemie und Wirtschaftskrise Herr werden.

Herbert Kraus, SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, Arbesbach

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.