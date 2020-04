Herzlichen Dank für Ihren wichtigen Artikel über die Sorgen der regionalen Landwirte, der das Problem auf den Punkt bringt. Der Import von Billigfleisch fördert ein perverses System, das nur Verlierer kennt: zum einen natürlich die Landwirte, die keine faire Entlohnung bekommen. Aber selbstverständlich auch die Tiere, die für den Wettkampf um den billigsten Preis unter fürchterlichen Bedingungen gehalten werden. Außerdem die Umwelt, denn eine intensive Landwirtschaft ist einer der Hauptverursacher für den Klimawandel. Und zuletzt wir Konsumentinnen und Konsumenten, die, möglicherweise auch getäuscht durch irreführende Verpackung, minderwertige Ware vorgesetzt bekommen.

Tierische Lebensmittel müssen wieder ihren wahren Wert bekommen. Vier Pfoten unterstützt ganz klar faire Preise für Produzenten, die tiergerechter produzieren, mit mehr Platz für die Tiere und ohne Turborassen, wie sie gerade in der Putenmast üblich sind, um am harten Markt um den billigsten Preis zu bestehen. Die Politik ist hier gefordert: Sie muss Anreize schaffen, damit es sich lohnt, in bessere Haltungsstandards zu investieren. Denn die Verhältnisse stimmen einfach nicht mehr. Es kann nicht sein, dass ein Liter Milch viel weniger als ein Liter Energydrink und ein ganzes Huhn weniger als eine Packung Zigaretten kostet. Aber auch ein Umdenken bei den Konsumenten ist notwendig: Weniger tierische Lebensmittel, dafür aus besserer Haltung konsumieren ist ebenso wichtig, um einen nachhaltigen Wandel in der Landwirtschaft zu erzielen.

Eine transparente Herkunfts- und Haltungskennzeichnung wäre dabei ein sehr wichtiger Hebel, um eine bewusste Kaufentscheidung der Konsumenten zu ermöglichen. Die Erfolgsgeschichte der Frischeier in Österreich mit ihrer klaren Kennzeichnung zeigt, dass höhere Haltungsstandards durchaus markttauglich sind. Noch in den Neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war ein Großteil der heimischen Hühner in Käfigen. Es ist einem großartigen Zusammenwirken von Tierschutz, Handel und Landwirtschaft zu verdanken, dass die Schaleneier aus Käfighaltung zunächst aus unseren Supermärkten verschwanden und letztendlich die Käfighaltung in Österreich auch gesetzlich verboten wurde.

Eine 2019 von Vier Pfoten in Auftrag gegebene Integral-Studie hat ergeben, dass sich 73 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher eine zusätzliche Haltungs-Kennzeichnung von Lebensmitteln wünschen, da eine bloße Nennung der Herkunft sowohl bei verarbeiteten als auch unverarbeiteten Produkten nicht genügend Aufschluss über Tierwohlstandards gibt.

Vier Pfoten appelliert auch an die öffentliche Hand, das Tierwohl stärker zu berücksichtigen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Die öffentliche Beschaffung muss jenen Produzenten, die höhere Tierhaltungsstandards haben, Abnahmegarantien geben, denn in Österreich sind z.B. die Vorgaben bei der maximalen Besatzdichte in der Putenmast strenger als im Ausland. Und sie sollte auch hier durch transparente Haltungs- und Herkunftskennzeichnung tierfreundliche, aber auch lokale bzw. regionale oder nachhaltige Produkte bevorzugen. Das betrifft auch die Gastronomie, wo selbstverständlich die transparente Kennzeichnung ein ganz wichtiger Schritt wäre.

Vier Pfoten-Direktorin Eva

Rosenberg, Wien