Wieder einmal ein Vorwand, alles dem Klimawandel zuzuschreiben. Die natürlichen Feinde der Mäuse fehlen: Schlangen, Greifvögel usw., vertrieben durch landwirtschaftliches Fehlverhalten – Grünstreifen zwischen den Feldern, Gifte oder Pflanzenschutzmittel usw.

Der Klimawandel wird politisch missbraucht, unehrlich verwendet, um Steuern zu lukrieren. In Cornwall, England, wachsen seit Jahrhunderten Palmen durch den Golfstrom. Dieser verlangsamt sich jedoch seit Jahrzehnten. Sicher nicht durch CO . Nur verändert der Golfstrom das Klima genauso wie die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien, das auf diesen Flächen Viehwirtschaft betreibt, um seine Produkte in Zukunft billig in die EU zu verkaufen und unsere Landwirtschaft noch mehr unter Druck zu setzen.

Also, liebe Politiker, haltet euren Lügenmund, fangt an, euch selbst infrage zu stellen und nicht alles auf die Bevölkerung abzuschieben.

Eduard Kneidinger, Leonding